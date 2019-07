I social direttamente collegati a un aumento della depressione tra i giovani

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il tempo passato davanti allo schermo, in particolare con imedia, è collegato a undei sintomi depressivi negli adolescenti, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Sainte-Justine Hospital di Montreal.Il team di ricerca, guidato da Patricia Conrod, ha studiato la relazione traed esposizione allo schermo per un determinato tempo negli adolescenti per un periodo di quattro anni."Quello che abbiamo notato più e più volte è che gli effetti deimedia erano molto più evidenti rispetto ad altri effetti per altri tipi di tempo trascorsi sullo schermo digitale", ha detto Conrod, docente di psichiatria all'Università di Montreal.Leggi altro...

Eurogamer_it : Social media, ma non i videogiochi, direttamente collegati a un aumento della depressione tra i giovani. - EPAS_Bitonto : Decreti ingiuntivi emessi dagli avvocati senza controllo del giudice: c’è pericolo di abusi? La nuova proposta di… - RossoneroCinico : @SteIarda @mmg070806121 @SoloMilan68 Io credo che noi vecchietti abbiamo fatto scuola sui forum e sui newsgroup. Qu… -