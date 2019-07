Tfr | lo Stato non sa dove mette i miliardi dei lavoratori che le imprese private versano

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Circa 40 diversi capitoli del bilancio dello. In queste voci, non meglio identificabili, è finito il trattamento di fine rapporto (tfr) deidelle aziendecon oltre 50 dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare. Almeno per il periodo che va dal 2007 al 2011. Lo si legge in un documento sottoscritto dal capo di gabinetto del Tesoro Vincenzo Fortunato in una missiva per la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dellodella Corte dei Conti datata 1 agosto 2011, quando il dicastero era guidato da Giulio Tremonti. Si tratta della risposta ai rilievi mossi dalla magistratura contabile sull’utilizzo statale dei circa 3 di 5di euro deiche leda 12 anniogni anno all’Inps, con tanto di motivati allarmi sui pericoli di un utilizzo improprio di quel denaro. Che ...

