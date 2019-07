Da venerdì a Terme Caracalla in scena ‘La Traviata’

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – La stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma prosegue con un’altra opera di Verdi: dopo l’Aida inaugurale torna in, alledi, ‘La traviata’, che ha avuto grande successo la scorsa estate, da venerdi’ 19 luglio fino all’8 agosto alle ore 21, ambientata nell’atmosfera della ‘Dolce Vita’ felliniana dal regista Lorenzo Mariani. Sul podio, alla direzione dell’Orchestra dell’Opera di Roma, Manlio Benzi, al suo primo impegno con la Fondazione capitolina. Nella lettura di Mariani il dramma di Violetta Valery non si svolge nella Parigi di meta’ Ottocento, ma nel mondo immaginario del cinema Anni 60 in un omaggio alla Roma felliniana. “Durante la lettura de ‘La Dame aux camelias’ di Alexandre Dumas- spiega il regista- a volte ero talmente scosso da non riuscire a ...

