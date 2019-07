CorSport | Mario Rui potrebbe restare al Napoli

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

Addio Hysaj e Mario Rui - CorSport - individuati i 3 possibili sostituti : i profili : Addio Hysaj e Mario Rui, ‘Il Corrriere dello Sport’ scrive i 3 possibili sostituti Addio Hysaj e Mario Rui, i terzini del Napoli con la valigia pronta dopo, rispettivamente, 3 e 4 stagioni in maglia azzurra. Per il portoghese, che ha un prezzo più accessibile, il maggior pretendente è il Torino. Mentre per l’ albanese finora solo rumors. Per sostituirli, continua il casting del Napoli, con soprattutto tre profili sul taccuino ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : il Napoli pensa a Kieran Tierney per sostituire Mario Rui : Uno dei calciatori che il Napoli tiene d’occhio per rimpiazzare Mario Rui è, come scritto dal Daily Mail, Kieran Tierney , terzino sinistro del Celtic Glasgow. Il Corriere dello Sport racconta che già in inverno Ancelotti ne parlò con la società: gli piace moltissimo. Rientra anche alla perfezione nei parametri del Napoli: giovane e con ampi margini di crescita ma già con esperienza in Champiosn League. Tierney ha 22 anni, ancora da compiere, ...

CorSport : interesse dello Schalke 04 e dello Zenit per Hysaj e Mario Rui : Hysaj e Mario Rui hanno la valigia già pronta da tempo ma il loro futuro ancora non è stato deciso. L’Atletico Madrid si è fatto avanti più volte per l’albanese ma ha speso 126 milioni per Joao Felix e quindi ha proposto percorsi alternativi che non hanno ingolosito il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Come un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il procuratore Mario Giuffredi non è disposto ad aspettare ad oltranza. Ci sono altre ...