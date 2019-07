Calciomercato | l’estate si tinge di Jallow | il Menemenspor compra il calciatore

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019)– Nelle varie sessioni di mercato ne abbiamo viste di tutti i colori, ma questa ci mancava. Lamina Salerno lo conoscono bene. Meno bene lo conoscono in Turchia visto quello che hanno combinato i dirigenti del, squadra della Serie B. Una trattativa lampo. Visionati i filmati e contattato l’agente del. Peccato che ilche ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto non sia Lamin ma Alpha, centrocampista del GD Alcochetense, squadra della Serie C portoghese. Il danno ormai era fatto, ma la giornata di Alphanon è finita qui. Scoperto l’inghippo ilha licenziato in tronco il, mentre l’ignaro Lamin continua la sua preparazione con la Salernitana. Insomma, l’estate sidi.L'articolo, l’estate sidi: il...

