Avastin-Lucentis | la storia infinita continua?

(Di martedì 16 luglio 2019) Ringrazio pubblicamente l’avvocato Giorgio Muccio che lunedì mi ha fatto avere via mail la sentenza, appena inviata a lui, del Consiglio di Stato che rigetta il ricorso di Roche-Novartis contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ma andiamo con ordine, visto che parlo didal primo mio articolo del 29 settembre 2011! Ma ora preferisco citare solo l’ultimo, dove chiedo ufficialmente alla ministra Giulia Grillo di risparmiare per poter redistribuire la spesa sanitaria in previsione di una manovra finanziaria che ci permetterà solo di aspettare le vacanze, prima di abbattersi con i suoi tagli e i suoi dolori. dal blog di Domenico De Felice Cara Giulia Grillo, ma ti sei dimenticata tutto? Ora ha un’arma in più, dopo le interrogazioni alla Camera a Beatrice Lorenzin, presentate proprio su ...

