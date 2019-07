Super Champions | il piano francese | 6 gironi da 6 club

Miccichè : «Super Champions? Serie A disponibile a valutare modifiche al progetto» : «Il discorso della Super Champions è complesso». Non solo diritti tv, nella lunga intervista rilasciata a MF – Milano Finanza a cura di Luciano Mondellini e Edoardo De Biasi il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè fa il punto anche sui progetti di riforma delle competizioni Uefa per i prossimi anni. «Tutte le cinque grandi […] L'articolo Miccichè: «Super Champions? Serie A disponibile a valutare modifiche al progetto» è stato ...

Golf femminile - PGA Championship 2019 : Hannah Green allunga al comando - Giulia Molinaro non Supera il taglio : Non cambia la situazione al comando del KPMG Women’s PGA Championship 2019 dopo le prime 36 buche. La sorprendente australiana Hannah Green, al secondo anno da professionista, conserva la prima posizione e allunga sulle dirette avversarie nel secondo giro del terzo Major della stagione Golfistica femminile. La giocatrice oceanica chiude la giornata con quattro birdie ed un solo bogey sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in ...

Super Champions - Tebas : «Per i club 40% dei guadagni in meno» : Torna a parlare Javier Tebas. Il presidente della Liga lo fa da Madrid, dal Forum Europa, e tra i tanti temi toccati nel suo intervento ha inevitabilmente parlato di “Super Champions” e del Decreto Crescita del governo di Giuseppe Conte che potranno essere applicati al calcio italiano, con benefici che – secondo Tebas – potranno […] L'articolo Super Champions, Tebas: «Per i club 40% dei guadagni in meno» è stato realizzato da Calcio e ...

Tebas : «La Super Champions ucciderà la Liga in poco tempo» : Il futuro delle competizioni europee continua a scuotere il mondo del calcio. Dalla Spagna, Javier Tebas ha ribadito la propria posizione contraria alla nuova Champions League ideata da UEFA ed ECA per il 2024. «Il modello di UEFA ed ECA ucciderà la Liga in poco tempo», ha detto Tebas durante un dibattito sul futuro del […] L'articolo Tebas: «La Super Champions ucciderà la Liga in poco tempo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Bellinazzo (Sole24Ore) : “Il Napoli deve puntare a migliorare il ranking Uefa per rientrare nella SuperChampions” : Marco Bellinazzo, giornalista delSole 24 Ore ha parlato ai microfoni di Radio Crc: «Il Napoli vuole attrezzarsi e sfruttare il fatto che Milan e Roma non faranno la Champions per consolidare il suo ruolo nel campionato italiano in primis, ma anche in Europa» Il punto, secondo il giornalista è tutto nella prevista riforma della Champions che per adesso è ancora in fase di studio «Al di là delle discussioni, il format non è stato definito per la ...

Le Leghe europee dicono “no” alla Super Champions : Super Champions European Leagues – Si è svolto oggi a Zurigo il board dell’European Leagues, l’associazione delle Leghe europee, che ha trattato, tra gli altri temi, la proposta proveniente dall’Uefa e dall’Eca sul format delle competizioni europee a partire dalla stagione 2024. Secondo quanto riportato dall’ANSA, tutte le Leghe presenti all’appuntamento hanno manifestato la propria […] L'articolo Le Leghe europee ...

Niente Super Champions? Idea Champions a 40/48 club : I piani della Super Champions sembrano destinati ad essere messi da parte, così per l’Uefa sarebbe spuntata l’Idea di una Champions League allargata, fino a 40 o 48 squadre, come rivela il Times. Il piano, secondo il quotidiano inglese, sarebbe pronto ad essere presentato alla federcalcio europea da un gruppo di club prima di un vertice […] L'articolo Niente Super Champions? Idea Champions a 40/48 club è stato realizzato da ...

Super Champions - le big five preparano una controproposta : Le principali leghe europee, Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1, potrebbero mettersi al tavolo per studiare una controproposta per la riforma della Champions League e delle competizioni europee, alternativa al piano allo studio da parte di Uefa ed Eca. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. In Inghilterra i club della Premier si […] L'articolo Super Champions, le big five preparano una controproposta è stato realizzato da ...

Miccichè : «Con Super Champions -35% di ricavi» : Anche Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, è intervenuto sulla riforma proposta da UEFA ed ECA che darebbe vita a una vera e propria Super Champions. A margine dell’Assemblea della Lega Serie A, Miccichè ha spiegato che lo «schema non è stato ufficializzato, ma ampiamente già discusso all’interno dell’Uefa». «Ha parlato il presidente Agnelli, […] L'articolo Miccichè: «Con Super Champions -35% di ricavi» è stato realizzato da ...

Superchampions - le parole di Micciché e De Siervo : “Si rischia di affamare il calcio italiano” : Le parole di Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea odierna della Lega A che si è espressa contro la proposta di una Superlega europea. Il presidente della Lega A ha dichiarato: “Ci sarebbe una grande perdita di valore del campionato, dal 35 al 70%. Vuol dire che se noi abbiamo venduto gli ultimi diritti tv italiani ed esteri per oltre 1 miliardo di euro, con la riforma ...

Superchampions - la Lega di A boccia la riforma delle coppe europee : solo la Juventus vota a favore : La Lega Serie A boccia la riforma delle coppe europee proposta dall’Uefa, allineandosi così agli altri principali campionati continentali. La delibera che esprime la posizione critica della massima serie italiana è stata approvata a larga maggioranza, con il solo voto contrario del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e quattro astenuti (Roma, Fiorentina, Milan e Inter). Furto al negozio Scarpamondo, il ladro indossa la maglia ...

Super Champions - Cairo : «Proposta da cancellare» : La Serie A si è schierata contro la proposta di riforma della Champions League ipotizzata da UEFA ed ECA. A tal proposito, come accaduto per altri campionati europei, sarà emanato un comunicato che sottolineerà la contrarietà della maggior parte dei club del massimo campionato italiano alla riforma così come è stata presentata. Sul tema è […] L'articolo Super Champions, Cairo: «Proposta da cancellare» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

