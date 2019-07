Sant’Egidio | crisi non si risolve con la forza

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – Di fronte allo sgombero dell’ex scuola di via Cardinale Capraia, avviato la notte scorsa, la Comunita’ di Sant’Egidio lancia un appello perche’ non si ripetano piu’ scene come quelle a cui si e’ assistito nelle ultime ore. “Condannando ogni forma di violenza, si resta convinti che solo con il dialogo – e non con esibizioni di– si possano trovare soluzioni concordate e dignitose per chi occupa, per necessita’ alloggiative, alcuni edifici della capitale. Nel caso di Primavalle si trattava di famiglie residenti ormai da anni in quello stabile, con genitori in gran parte inseriti nel mondo del lavoro e bambini (tanti) iscritti nelle scuole di quella zona della citta’, che ora si troveranno di fronte a immaginabili difficolta’ per il trasferimento in un altro quartiere. Di fronte ad un’emergenza ...

