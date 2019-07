Niente domiciliari a Traini | la Cassazione respinge il ricorso

repubblica

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il "Lupo" di Macerata non lascerà il carcere in cui è rinchiuso per aver sparato a sei africani a caso pensando di vendicare così il delitto di Pamela Mastropietro

