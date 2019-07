Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d'acqua devastano le coltivazioni : Padova, 15 lug. (AdnKronos) - La pioggia e i cambiamenti repentini di temperatura non vogliono dar tregua al mondo agricolo: le grandinate e la pioggia incessante delle ultime ore rischiano di distruggere l’anno di lavoro degli imprenditori agricoli. Il Maltempo ha coinvolto indistintamente tutto il

Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d’acqua devastano le coltivazioni (2) : (AdnKronos) – ‘Abbiamo già richiesto l’intervento di Avepa, affinchè effettui i dovuti controlli e, nel caso del superamento del 30% del danno, chieda alla Regione l’apertura dello stato di calamità”, dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini. Ma i danni non sono soltanto questi: un’estate da dimenticare, per l’agricoltura in generale, e anche per quella Padovana, che deve fare i conti ...

Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d’acqua devastano le coltivazioni : Padova, 15 lug. (AdnKronos) – La pioggia e i cambiamenti repentini di temperatura non vogliono dar tregua al mondo agricolo: le grandinate e la pioggia incessante delle ultime ore rischiano di distruggere l’anno di lavoro degli imprenditori agricoli. Il Maltempo ha coinvolto indistintamente tutto il territorio provinciale, ma la parte più colpita dalla grandine è stata la Bassa Padovana, dove chicchi grandi come noci hanno ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Maltempo - grandine come palle da tennis su Venezia e colture distrutte. Coldiretti : “Tendenza alla tropicalizzazione - siamo preoccupati per le campagne” : E’ salato il conto del Maltempo che ieri sera intorno alle 21 si è abbattuto su Venezia e Isole. La grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori ha raso al suolo verdure, ammaccato frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro. ”Da oltre trent’anni non vedevo chicchi di grandine paragonabile ad una palla da tennis ...

Maltempo : Coldiretti - grandine si abbatte su Venezia e le isole - distrutte colture (2) : (AdnKronos) - "Siamo preoccupati per la situazione nelle campagne - afferma il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla - anche per questa sera e per i prossimi giorni sono annunciati temporali e rovesci di forte intensità: si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che si evidenzia

Maltempo : Coldiretti - grandine si abbatte su Venezia e le isole - distrutte colture : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - E’ arrivato questa mattina il conto salato del Maltempo che ieri sera intorno alle 21 si è abbattuto su Venezia e isole. La grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori ha raso al suolo verdure, ammaccato frutta e cereali prossimi alla raccolta provo

Maltempo Toscana - Coldiretti : duro colpo all’agricoltura : Dall’inizio dell’estate sono già 117 gli eventi climatici estremi che hanno colpito l’Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento: il dato emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD sugli eventi estremi. “Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo anche la Toscana – sottolinea Coldiretti regionale – ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - danni pesanti per l'agricoltura in provincia : Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevole

Maltempo Mantova - Coldiretti : mais distrutto - serre scoperchiate : Il Maltempo ha provocato diversi danni nel Mantovano, con raffiche di vento che hanno schiacciato il mais, scoperchiato tetti e fatto decollare serre. È quanto emerge – spiega la Coldiretti Lombardia – da un primo monitoraggio sul territorio colpito nelle ultime ore. Coinvolta la zona a ridosso del Cremonese – precisa la Coldiretti regionale – nei comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano, ma anche a Redondesco, a Viadana e ...

Maltempo - emergenza a Lecco. Esondano i torrenti - case evacuate e treni fermi. Coldiretti : “Coltivazioni devastate” : emergenza Maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord ...

Basilicata - Coldiretti lancia l'allarme : 10milioni di euro di danni per Maltempo : Emanuela Carucci Il problema riguarda tutta l'Italia. In un decennio c'è stata una perdita, nel campo agricolo, di 14 miliardi di euro a causa del cambiamento climatico. A risentirne anche le api Ci sono oltre dieci milioni di euro di danni nel settore agricolo a causa del maltempo. È il drammatico bilancio della Coldiretti della Basilicata dopo l'ultima ondata di maltempo, a maggio scorso, nella provincia di Matera.Solo alla ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il doppio della pioggia agricoltura ko” : A mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media in un mese di maggio del tutto anomalo che fa segnare il record mensile da oltre un decennio, con 123,3 millimetri di pioggia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni di Meteogiornale che ha rilevato peraltro che la temperatura per questo mese è stata di 1,5° gradi inferiore alla norma del trentennio 1961-90. A causa di una ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...