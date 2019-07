Aeronautica Militare | bimbo di quattro anni in imminente pericolo di vita trasportato da

Forte maltempo oggi sull'area ligure e tirrenica : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Una bassa pressione presente sull'Italia determinerà condizioni di diffusa instabilità oggi su molte zone della penisola. Precipitazioni di Forte intensità sono previste in particolar modo...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Estate in pausa - maltempo e temperature sotto la media anche la prossima settimana : Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà Luglio ma non sembra affatto Estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado. Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio ...

L’Aeronautica Militare in prima linea contro i roghi dei rifiuti : Dopo i positivi esiti delle prime attività sperimentali di monitoraggio ambientale con assetti aerei da ricognizione delL’Aeronautica Militare, svolte durante il mese di maggio, la Difesa ha deciso di ampliare la sperimentazione anche agli Assetti a Pilotaggio Remoto (APR) e di allargare la platea dei beneficiari a tutti i firmatari del “Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti” avviato con il protocollo d’intesa firmato a Caserta ...

Spazio - Parmitano pronto al lancio per la missione Beyond : “l’Aeronautica Militare è con te” : Nel tardo pomeriggio di oggi 10 luglio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso si è congratulato con il Colonnello Luca Parmitano prima dell’inizio della missione “Beyond” sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Generale Rosso si è congratulato per l’incarico di Comandante della Stazione Spaziale che l’Astronauta italiano, che ora si trova in quarantena presso la città delle stelle di ...

Allerta meteo : l'avviso dell'Aeronautica Militare per oggi - forti temporali e vento al centro-sud : L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per la giornata odierna in vista della perturbazione di origine nord-atlantica che attraverserà il centro-sud apportando forte maltempo...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : temporali di “forte intensità” e grandinate al Centro/Nord : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena: – per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su ...

Maggiore dell’Esercito trasportato a New York per una malattia rara con volo speciale dell’Aeronautica Militare : L’Aeronautica Militare nella giornata di ieri ha effettuato un trasporto umanitario a favore di un Militare dell’Esercito Italiano affetto una una patologia molto rara. Il Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è decollato dall’Italia nella tarda mattinata ed è atterrato all’aeroporto di New York nella nottata. Il Militare, accompagnato da un’equipe medica dell’ospedale Militare del Celio, è stato trasportato ...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dalla prossima settimana torna il maltempo su tutta Italia - temperature sotto la media fino al 21 : Dopo un mese di giugno classificatosi come il più caldo mai registrato nella storia e con 3°C in più rispetto alla media in Europa, la situazione sembra prendere una piega totalmente diversa a Luglio. Dopo un weekend di maltempo estremo sul Nord-Est, con il rischio di tornado, grandine, vento e nubifragi, per i quali Estofex ha emesso una pesantissima allerta, anche la prossima settimana inizierà all’insegna del maltempo. Questa volta, però, ad ...

Aeronautica Militare : due trasporti salva-vita in meno di 24 ore : Nella notte un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Elmas (CA) per trasportare un bambino di appena un anno in gravi condizioni di salute. Un secondo intervento si è reso necessario nella mattina di oggi quando un velivolo C-130J ha effettuato un trasporto d’organi sulla tratta Genova – Udine. Il primo volo è stato effettuato per consentire al piccolo paziente di essere trasferito ...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora caldo - dalla seconda settimana torna la pioggia : L’estrema ondata di caldo che ha colpito l’Europa, portando temperature di +46°C in Francia, ben oltre i +40°C nel Nord Italia, vittime, incendi e tanti disagi nel continente, ha spinto l’ONU ad intervenire, lanciando un nuovo appello in cui lamenta la lentezza dei progressi in atto contro i cambiamenti climatici e affermando la necessità di una svolta che “il mondo non può più aspettare“. Dopo questo mese di giugno bollente sul Paese, in tanti ...

Aeronautica Militare : trasporto aereo urgente per neonato in imminente pericolo di vita da Cagliari a Linate [FOTO] : Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, un bimbo di soli due giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato con la massima urgenza da Cagliari a Milano Linate, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, protetto da una culla termica, accompagnato dai familiari e costantemente supervisionato da un’equipe medica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere immediatamente ...

Avviso di fenomeni intensi dall'Aeronautica Militare : L'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso di fenomeni intensi su parte dell'Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno fino a questa sera le regioni centro-settentrionali....

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tendenza al bel tempo : Nel giorno del Solstizio d’Estate, al Sud sta esplodendo una forte ondata di caldo che a metà della prossima settimana si estenderà anche alle regioni settentrionali, dove potrà stabilire nuovi record di temperatura e portare valori di +35-36°C su tutto il Nord. Nel frattempo, però, le regioni settentrionali faranno ancora i conti con fenomeni di maltempo per tutto il weekend. Le prossime settimane saranno caratterizzate prevalentemente ...

Aeronautica Militare : due trasporti sanitari d’urgenza in poche ore - tra cui un neonato in pericolo di vita : L’Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d’urgenza tra il 18 ed il 19 giugno. Il primo volo si è concluso ieri intorno alle 18:00 ed ha consentito il trasporto urgente da Cagliari a Ciampino di un neonato di pochi giorni, per il quale si è reso necessario un intervento specialistico presso l’Ospedale pediatrico ”Bambino Gesù” di Roma. La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti, è ...