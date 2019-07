Formula 1 – Silverstone - retroscena fortunato per la Mercedes : Hamilton si sarebbe dovuto fermare una seconda volta! : Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Silverstone grazie ad un ‘cambio di strategia’: per il pilota britannico era prevista una seconda sosta Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Silverstone davanti al pubblico di casa. Un successo importante per il campione inglese che si porta a 39 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas che, anche oggi, è costretto a masticare amaro. Il finlandese non è stato particolarmente fortunato: dopo ...

Formula 1 - Lewis Hamilton fa il vuoto dietro di sè : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Silverstone : Il pilota britannico aumenta il proprio vantaggio sul compagno di squadra, facendo letteralmente il vuoto dietro di sè Lewis Hamilton continua a veleggiare indisturbato in testa alla classifica piloti di Formula 1, anzi il pilota britannico allunga ulteriormente su Valtteri Bottas, grazie alla vittoria di Silverstone. Il campione del mondo si prende anche il punto per il giro veloce, salendo dunque a +39 sul compagno di squadra, un ...

Formula 1 : Hamilton vince a Silverstone : 16.37 Settima doppietta stagionale della Mercedes nel Gp di Gran Bretagna,10.ma gara del Mondiale. Successo di Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Leclerc che, dopo una spettacolare prova, precede le Red Bull di Gasly e Verstappen.Vettel al 30° giro "tampona" Verstappen e chiude 15°. Bottas,partito in pole,va in testa con Hamilton alle sue spalle. Il britannico al 17° giro rileva al comando il compagno di squadra e va ...

Formula 1 - clamoroso tamponamento tra Vettel e Verstappen : incidente spettacolare a Silverstone [VIDEO] : Il pilota tedesco prova a riprendersi la posizione su Verstappen, ma finisce per tamponarlo finendo in fondo alla classifica clamoroso incidente avvenuto al 33° giro del Gp di Silverstone, Sebastian Vettel tampona Max Verstappen al termine di un duello rusticano, con il tedesco che rovina la gara di entrambi. Se l’olandese rimane comunque al quinto posto, il tedesco finisce in fondo alla classifica, prendendo addirittura dieci ...

Formula 1 – Si spengono in semafori in Inghilterra : ecco la partenza del Gp di Silverstone [VIDEO] : E’ cominciato il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, pronto a regalare emozioni su una pista storica come quella di Silverstone Il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è cominciato, semafori spenti e macchine scattate dalle proprie piazzole per dare il via allo spettacolo. Mercedes davanti a tutti, con Bottas a precedere Hamilton di soli sei millesimi, un’inezia comunque utile per sfilargli la pole ...

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Leclerc affiancato da Verstappen : la griglia di partenza del Gp di Silverstone : Bottas parte dalla pole position, Leclerc dalla terza casella: la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato il suo compagno di squadra per soli 6 millesimi oggi sul circuito di Silverstone. Terzo tempo per Charles Leclerc, autore di un fantastico giro sul finale della Q3, nonostante le difficoltà della Ferrari, mentre Vettel non è ...

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1, che si correrà domenica nel Regno Unito. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, e compagno di squadra di Bottas, partirà

Formula 1 – Qualifica complicata per Vettel a Silverstone - Seb sincero : “problemi col DRS? Ecco cosa è successo” : Sabato non troppo soddisfacente per Vettel a Silverstone: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna Ancora un sabato complicato per Sebastian Vettel a bordo della sua Ferrari: il tedesco del team del Cavallino non è riuscito a far meglio del sesto tempo in Qualifica oggi a Silverstone, costretto dunque a partire dalla terza fila dunque domani al Gp di Gran Bretagna. Vettel guarda dunque da lontano ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto - Hamilton da applausi e Leclerc ‘spione’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Bottas non nasconde la sua gioia, Hamilton si congratula col suo compagno di squadra e Leclerc osserva le monoposto dei rivali: le prime parole dei protagonisti del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato di soli 6 millesimi il suo compagno di squadra, regalando alla Mercedes una fantastica doppietta. Dopo due giorni di alti e bassi, Leclerc è riuscito, al ...

Formula 1 : pole di Bottas a Silverstone : 16.08 Valtteri Bottas (Mercedes) è il più veloce nella qualifiche del Gp di Gran Bretagna.Il finlandese,alla decima pole in carriera (4.a stagionale),precede il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il monegasco Leclerc (Ferrari), con un ultimo giro strepitoso, scavalca Verstappen (Red Bull) e centra il terzo tempo. L'altra "rossa" di Vettel è solo sesta, preceduta da Gasly. Completano la 'top ten' Ricciardo, Norris, Albon e Hulkenberg. Fuori ...

Formula 1 – Danza della pioggia Ferrari : Leclerc e Vettel davanti a tutti nelle FP3 di Silverstone! [TEMPI] : Charles Leclerc chiude in prima posizione le FP3 di Silverstone nonostante la pioggia che ha caratterizzato le fasi iniziale. Vettel lo segue con Hamilton subito dietro FP3 davvero particolari sul circuito di Silverstone. Come spesso accade in Gran Bretagna, anche in estate la pioggia rischia di fare capolino e così è stato. La prima parte della terza sessione di prove libere non si è praticamente svolta, vista l’indecisione dei ...

