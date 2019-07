Benzinaio in coma | rom libero Salvini | Ora riformare la giustizia

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Chiara Sarra Nel Teramano un nomade ha preso a pugni un 50enne. L'aggressore ha confessato, ma è stato subito rilasciato Iline in gravi condizioni, il rom che lo ha aggredito già a piede. La storia arriva stavolta dal Teramano, ma è un copione che si ripete. E che riporta nell'agenda di governo la questione della riforma della. Ne è convinto anche Matteoche prende spunto proprio dagli "ultimi drammatici casi di cronaca nera" per lanciare un appello agli alleati: "Troppe le scelte discutibili da parte di alcuni giudici", dice il vicepremier e ministro dell'Interno, "Speriamo che gli amici dei 5Stelle ci aiutino a dare all’Italia unapiù veloce, più imparziale e più efficiente". Ieri mattina l'ultimo caso: a Cologna Spiaggia, frazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) un50enne è stato aggredito da un 38enne di ...

emme_roberto : @LucaBizzarri lo vada a spiegare al benzinaio in provincia di Teramo che è in coma - panibbi : RT @TWDDarylRick: PUGNO DA 38ENNE ROM, UN BENZINAIO IN COMA-SALVINI: COSA BISOGNA FARE IN ITALIA PER FINIRE IN GALERA? - TWDDarylRick : PUGNO DA 38ENNE ROM, UN BENZINAIO IN COMA-SALVINI: COSA BISOGNA FARE IN ITALIA PER FINIRE IN GALERA? -