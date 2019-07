Rimborsi a 28 giorni | ora le compagnie telefoniche dovranno pagare

Bollette a 28 giorni - ricorsi respinti. «Via ai Rimborsi - da 30 a 50 euro» : rimborsi, ecco una cifra tra i 30 ed i 50 euro per ogni utente. Bollette a 28 giorni, scatta l'obbligo per gli operatori telefonici di restituire ai loro clienti i giorni 'illegittimamente...

Giustizia è fatta! Bollette a 28 giorni - ecco i Rimborsi ai clienti : C’è una notizia che fa sicuramente piacere a migliaia di italiani. Soprattutto a coloro che spendono tanto in traffico mobile. Una sentenza del Tar ha infatti sancito che tutte le compagnie telefoniche dovranno restituire sotto forma di credito ai propri utenti i giorni che sono stati erosi in maniera illegittima dal giugno 2017. Da quando, ovvero, si è cambiata la modalità di fatturazione, introducendo quella a 28 giorni. Il motivo era ...

Bollette 28 giorni : Rimborsi automatici ai clienti - la sentenza definitiva : Bollette 28 giorni: rimborsi automatici ai clienti, la sentenza definitiva L’argomento delle Bollette 28 giorni da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile a danno dei consumatori è finito al centro di una controversia legale a cui, probabilmente, con la sentenza depositata oggi del Consiglio di Stato è stata messa la parola fine. Il meccanismo contestato è quello secondo cui per un periodo, tra il 2017 ed il 2018, le ...

La sentenza del Consiglio di Stato è definitiva : scattano i Rimborsi sulla fatturazione a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha confermato l'obbligo automatico di indennizzi per il cambio della fatturazione a 28 giorni, ritenendo legittime le delibere dell'AGCOM che imponevano di restituire i giorni erosi . Respinti i ricorsi degli operatori. L'articolo La sentenza del Consiglio di Stato è definitiva: scattano i rimborsi sulla fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - respinto il ricorso delle compagnie : scattano i Rimborsi : Il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi presentati da Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Le associazioni dei consumatori...

Bollette a 28 giorni - il Consiglio di Stato ha deciso : obbligatori i Rimborsi agli utenti : Gli operatori telefonici dovranno rimborsare gli utenti per aver applicato la fatturazione a 28 giorni. I cittadini si vedranno quindi restituire le cifre in più versate a causa delle Bollette con cadenza a 28 giorni anziché mensile. Ecco come avverranno i rimborsi e a quanto ammonteranno.Continua a leggere

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni subito : agguerrito il MC : Nei primi giorni di luglio, i Rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni sono stati dichiarati legittimi e dovuti dal Consiglio di Stato. Le apposite delibere Agcom che prevedevano la restituzione dei giorni erosi agli utenti devono essere dunque applicate, senza più alcuna scusa. Non la manda a dire il Movimento Consumatori che, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, è tornata alla carica con un ...

Rimborsi bollette a 28 giorni : ricorso Tim bocciato - cosa accade ora : Rimborsi bollette a 28 giorni: ricorso Tim bocciato, cosa accade ora Era attesa e finalmente è arrivata. Stiamo parlando della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso Tim contro i Rimborsi bollette a 28 giorni. Vediamo di seguito in pratica cosa accade ora per i tantissimi clienti di questa compagnia telefonica. Se ti interessa saperne di più sulla portabilità numero fisso e cambio gestore, clicca qui. Rimborsi bollette: qual è la ...

La posizione del Movimento Consumatori sui Rimborsi per la fatturazione a 28 giorni : Movimento Consumatori, attraverso le dichiarazioni dei suoi portavoce, ha affermato la propria posizione sul caso rimborsi per la fatturazione a 28 giorni. L'articolo La posizione del Movimento Consumatori sui rimborsi per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - è arrivata la sentenza : cosa succede ora con i Rimborsi : rimborsi più vicini dopo che il Consiglio di Stato oggi ha bocciato il ricorso presentato da Telecom contro la delibera...

Ecco cosa vi dà Vodafone se rinunciate ai Rimborsi per la fatturazione a 28 giorni : Vodafone conferma le proprie proposte di compensazione alternative per la vicenda legata alla fatturazione a 28 giorni, con proposte valide anche per i clienti Business. L'articolo Ecco cosa vi dà Vodafone se rinunciate ai rimborsi per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Fatturazione a 28 giorni : meglio i Rimborsi o le formule alternative? Uno studio : Il 4 luglio ci sarà l'udienza del Consiglio di Stato per sancire se i rimborsi per la Fatturazione a 28 giorni dovranno essere o meno automatici: nel frattempo alcuni operatori telefonici, come nel caso di TIM, Vodafone e Wind Tre, hanno provveduto ad offrire misure compensative in luogo degli indennizzi economici, che, in talune situazioni, potrebbe anche convenire accettare. Si tratta per lo più di servizi a pagamento resi gratuiti per un ...

Le soluzioni ai Rimborsi per la fatturazione a 28 giorni non sono sempre convenienti : Gli operatori telefonici hanno iniziato a proporre ai propri clienti modalità alternative al rimborso previsto per la fatturazione a 28 giorni. Ma sono convenienti? L'articolo Le soluzioni ai rimborsi per la fatturazione a 28 giorni non sono sempre convenienti proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - accettare le offerte o aspettare i Rimborsi : cosa conviene fare : Per i clienti che aspettano i rimborsi per aver pagato le Bollette a 28 giorni (invece che con la classica fatturazione mensile) si apre un'altra possibilità, proposta dagli operatori telefonici in questi giorni: aderire ad alcune speciali offerte a mo' di indennizzo. Ma conviene accettarle o aspettare i rimborsi?Continua a leggere