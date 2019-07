Wimbledon – Toni Nadal sicuro | “Rafa può battere Federer in semifinale Questa edizione

Wimbledon 2019 - stangata per Bernard Tonic : scarso impegno in campo - gli tolgono il premio di 50mila euro : Clamorosa stangata per Bernard Tomic che è stato punito dal direttore di Wimbledon per comportamento non professionale, scarso impegno e poca combattività in occasione della sfida contro Tsonga valida per il primo turno dello Slam sull’erba londinese. Il tennista australiano è crollato in appena 58 minuti contro il francese, non risultando mai in gara e offrendo una performance giudicata non all’altezza del torneo. Tomic non ...