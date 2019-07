Mondiali di nuoto 2019 – Due italiani a caccia di medaglie | il programma delle gare

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Giorgio Minisini e Manila Flamini per difendere il titolo - si riparte dalle eliminatorie : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono pronti per buttarsi in acqua per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa, il Messia del Nuoto sincronizzato e la sua compagna di gara si esibiranno questa notte ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento a Gwangju: sono passati due anni dal memorabile trionfo di Budapest, la nostra coppia interpretò un esercizio da urlo che toccò le corde dell’anima, A Scream for Lampedusa passò alla storia ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone e le possibili avversarie del Setterosa. Serve vincere il girone per evitare gli Usa : Mancano ormai meno di 48 ore al via: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il domenica 14 per esaurirsi venerdì 26, nella prima fase il Setterosa è inserito nel girone D con Giappone, Cina ed Australia. Il regolamento del torneo è molto semplice: le sedici squadre sono state divise in quattro gironi all’italiana da quattro formazioni ciascuno, le prime ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 13 luglio. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, in scena a Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale di Patrizia Giallombardo schiererà i suoi assi, ovvero Linda Cerruti nella finale del solo tecnico (ore 12.00) e alle 04.00 italiane Giorgio Minisini e Manila Flamini faranno il loro esordio nella specialità che ha regalato loro l’oro a Budapest due anni fa. Vi è quindi tanta curiosità circa le prestazioni dei nostri portacolori. Di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : l’Italia sbarca in Giappone - azzurri a Tokorozawa per prepararsi. Si respira l’aria olimpica : La Nazionale Italiana di Nuoto è volata in Giappone per preparare il Mondiale 2019 in programma a Gwangju (Corea del Sud) dal 21 al 28 luglio. Gli azzurri sono sbarcati a Tokorozawa e per una settimana si alleneranno nel campus dell’università di Waseda che è stato scelto dal Coni come centro per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Federica Pellegrini e compagni saranno impegnati in una vera e propria prova di avvicinamento alla rassegna a cinque ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Cerruti e Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico. Russia dominante : Vanno in archivio anche le eliminatorie del duo tecnico, nella prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Dopo il sesto posto di Linda Cerruti, l’Italia è tornata protagonista alle ore 16.00 locali (09.00 italiane) per la fase di qualificazione alla finale delle coppie (domenica 14 luglio l’atto conclusivo). Cerruti, in compagna della “sorella agonistica” ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico - Russia in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport 12.55: Si concludono queste eliminatorie del duo tecnico. Israele ha ottenuto il 19° punteggio non e farà parte delle migliori 12 squadre. La Russia dunque conclude in vetta con il punteggio di 95.9501, ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : le favorite. Serbia e Croazia si giocano lo scettro - Italia - Spagna - Grecia e Ungheria outsider : È di gran lunga l’appuntamento più importante di questo 2019: inizia, tra due giorni, il Mondiale di Pallanuoto al maschile. La rassegna iridata in quel di Gwangju ovviamente vedrà al via tutte le più forti Nazionali del globo, a caccia delle medaglie e a caccia del pass (riservato alle finaliste) per quanto riguarda le prossime Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a scoprire le favorite per il titolo e per le medaglie. La sfida annunciata è a ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, oggi si incomincia a Gwangju: iniziano due settimane di grande spettacolo in Corea del Sud, si parte con le prime gare di tuffi e di Nuoto sincronizzato. Il programma prevede i turni eliminatori dal metro (maschile e femminile), il singolo tecnico e il duo tecnico: ne vedremo davvero delle belle con grandi campioni pronti a darsi battaglia nella lotta per le ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Elena Bertocchi con il brivido in finale dal metro : E’ andata in archivio la prima giornata nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Nel Nambu University Municipal Aquatics Centre si sono tenute, dopo le eliminatorie dal metro maschile, anche le qualificazioni alla finale del trampolino 1m femminile (domani 13 luglio l’atto conclusivo alle ore 8.30 nostrane). Una gara decisamente sofferta per la nostra Elena Bertocchi, bronzo iridato in carica in questa specialità. ...

Mondiali nuoto 2019 – Sospiro di sollievo per Elena Bertocchi - l’azzurra accede alla finale del trampolino da 1 metro : L’atleta azzurra accede alla finale mondiale dei tuffi dal trampolino di un metro, ottenendo il dodicesimo posto in qualifica Sospiro di sollievo per Elena Bertocchi, riuscita ad ottenere per pochissimo l’accesso alla finale mondiale dei tuffi dal trampolino di un metro. L’azzurra non brilla al al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangiu, in Corea del Sud, conquistando il dodicesimo e ultimo posto utile per ...

