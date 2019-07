Immigrazione | condannato ad undici anni Mohamed il somalo

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Mauro Indelicato Arrestato nel 2017 a Lampedusa, per lui era stato chiesto l'ergastolo:ilsarebbe uno dei responsabili delle torture nei centri per migranti in Libia La corte d’assise di Agrigento ha inflitto 11di reclusione a Taher Mouhamed Ahmed, 25di nazionalità somala, meglio noto con il soprannome di “il”. Arrestato il 27 giugno 2017 dalla Squadra mobile di Agrigento, il giovane viene ritenuto colpevole di alcune delle accuse a lui contestate nel giorno in cui, mentre si trova a Lampedusa, è riconosciuto da alcuni migranti come componente di una spietata banda che gestisce il traffico di esseri umani.il, in particolare, sarebbe tra i carcerieri di alcuni migranti detenuti in centri di alcune località libiche nel cuore del Sahara. È lì che le vittime vengono seviziate ed abusate ed in alcuni casi anche uccise: ...

