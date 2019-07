Il creatore di No Man' s Sky | i giocatori hanno quasi sempre ragione sui problemi

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ipesantemente criticato No Man's Sky al momento del lancio, ma nel tempo il gioco ha raccolto una community piuttosto ampia grazie alle aggiunte e ai regolari miglioramenti. Come in ogni gioco in evoluzione, parte di questo processo è ascoltare iche, secondo il director Sean Murray, tendono ad essere molto bravi nell'identificare ireali, sebbene non necessariamente le soluzioni."Normalmente isui", dice Murray. "Questa è una cosa che trovo. Nonmairiguardo alle soluzioni - o non possono mai essere d'accordo su di esse, comunque. Così diranno cose come, 'Oh, non mi piace il tuo sistema di inventario,' e ti diranno cose folli che vogliono che tu faccia per risolvere i. In genere non è la cosa più utile".Leggi altro...

