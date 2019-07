I cambiamenti climatici minacciano il Terzo Polo | l’area con più neve dopo le regioni

cambiamenti climatici - la soluzione non è hi-tech : dobbiamo tornare alle basi e piantare alberi : Gli scienziati ci spiegano che per salvarci dai Cambiamenti climatici provocati dal riscaldamento globale non abbiamo bisogno di tecnologie particolarmente sofisticate, ma dovremmo tornare alle nostre stessa basi: la natura. Gli esperti spiegano infatti che per recuperare dovremmo piantare milioni e milioni di ettari di territorio: ecco quanto e dove.Continua a leggere

cambiamenti climatici : mitigare i rischi e cogliere le opportunità : I Cambiamenti climatici stanno influenzando profondamente le scelte industriali, di consumo e di investimento, oltre al nostro stile di vita. In questo contesto, ANRA ha scelto di aderire al progetto DeRisk-Co (Disclosure, Measurement, Management and Mitigation of Climate Change Risk for Companies), promosso dalla FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei, con lo scopo di accrescere la conoscenza dei rischi connessi al cambiamento climatico, ...

cambiamenti climatici - il dannoso impatto dei video online : quelli pornografici rappresentano il 27% del traffico mondiale - serve “sobrietà digitale” [VIDEO] : Guardare video online è ormai una pratica quotidiana per tutti, che sia per lavoro, informazione o semplice divertimento. Eppure non tutti sanno che questa semplice azione è estremamente dannosa per il clima del nostro pianeta, che sta già affrontando la sfida dei Cambiamenti climatici. I video online, infatti, emettono a livello globale la stessa quantità di CO2 della Spagna, ossia oltre 300Mt all’anno. Oggi, i video in rete rappresentano il ...

Cosa (non) si è deciso al G20 di Osaka in materia di cambiamenti climatici : Il G20 di Osaka ha attestato, semmai ve ne fosse stato bisogno, l’indisponibilità delle maggiori potenze (responsabili dell’80% delle emissioni di CO2) di impegnarsi collegialmente nella lotta ai cambiamenti climatici. Quattro anni dopo l’Accordo di Parigi le contraddizioni – già evidenti dal prog

I cambiamenti climatici provocano anche ingiustizia sociale : i poveri diventeranno sempre più poveri : I cambiamenti climatici non sono solo un problema strettamente di natura ambientale. Ciò che accadrà al nostro pianeta nei prossimi decenni, almeno in base a quanto stimato dagli esperti, modificherà completamente la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. I cambiamenti saranno anche di natura economica e gli studi sono molto chiari in merito: ci sarà sempre maggior disparità, e dunque chi è povero sarà sempre più povero e pochi ricchi ...

cambiamenti climatici e ricerca scientifica - su Sky il doc Ice on fire prodotto e narrato da Di Caprio. La clip in anteprima : I Cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per invertire questo processo? A questa domanda cerca di rispondere Ice on fire, il nuovo documentario prodotto per HBO dall’attore premio Oscar Leonardo Di Caprio, che fa anche da voce narrante, diretto da Leila Conners e che in Italia sarà trasmesso domenica 7 luglio alle 21.15 in prima visione assoluta su Sky Arte e su Sky Atlantic per il ...

I cambiamenti climatici da qui al 2100 costeranno 69.000 miliardi di dollari : Il tema dei cambiamenti climatici è finalmente diventato di estrema attualità ed importanza negli ultimi anni. Nonostante gli Stati del mondo siano già in ritardo nell'iniziare ad occuparsene ora, è già un inizio importante. Tanti e diversificati sono gli studi che mettono al centro le cause dei cambiamenti climatici e che cercano di capire cosa è possibile fare per limitare il più possibile i suoi effetti. Lo studio più recente, del 5 luglio, ...

Caldo : con i cambiamenti climatici arriva la frutta tropicale 100% Made in Italy : Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più impensabili e curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello dove saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini: Mariastella Gelmini, presidente dei ...

cambiamenti climatici - lo scioglimento del permafrost è peggiore di quanto si pensasse : carbonio rilasciato nell’atmosfera a tassi maggiori : Per anni, gli scienziati hanno indicato il riscaldamento del permafrost della tundra artica come fonte per la maggior presenza di carbonio nell’atmosfera. Quando questo suolo si riscalda, rilascia i gas serra che erano a lungo rimasti intrappolati nel suolo ghiacciato. Un nuovo studio dell’Arizona State University mostra che questo scioglimento rilascia ancora più carbonio di quanto pensassero gli scienziati. César Plaza, Christina Schädel e Ted ...

Ice On Fire : su Sky il docu-film prodotto da Leonardo Di Caprio sui danni derivanti dai cambiamenti climatici : Ice On Fire I cambiamenti climatici, in grado di distruggere la nostra civiltà, possono essere invertiti dall’avvento delle nuove tecnologie? E’ questa la domanda basilare a cui tenterà di rispondere Ice On Fire, il documentario prodotto per HBO dall’attore – premio Oscar per The Revenant – Leonardo Di Caprio, che sarà la voce narrante del racconto. Contenuto all’interno del ciclo Il racconto del reale, il ...

Recuperare il ritardo nelle misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici delle città italiane : Il prossimo 16 luglio, organizzata dal “Green City Network”, si terrà a Milano una Conferenza nazionale dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici nelle città: tema tanto importante, quanto trascurato. Il cambiamento climatico in corso richiede sia misure di mitigazione, tese a ridurre le emissioni di gas serra per impedire che si aggravi con esiti catastrofici, sia misure di adattamento, tese a ridurre ...

La Terra può salvarsi dai cambiamenti climatici : potrebbe ospitare altri 900 milioni di ettari di foresta : La Terra potrebbe tranquillamente ospitare altri 900 milioni di ettari di foresta in aree inutilizzate dall’uomo. Sarebbe dunque un vero e proprio ‘polmone verde’, grande quanto gli Stati Uniti, in grado di salvare il pianeta dai cambiamenti climatici riducendo del 25% l’anidride carbonica (Co2) atmosferica e di riportarla ai livelli di un secolo fa. Anche l’Italia potrebbe contribuire con 1,5 milioni di ettari di ...

cambiamenti climatici - in California fa così caldo che le cozze si sono “cotte” nei loro gusci : decine di migliaia di molluschi morti : Quando le temperature superano soglia +30°C, inizia a tornare alla mente di tutti il vecchio modo dire “fa così caldo da poter friggere un uovo”. E in California si sono avvicinati molto a realizzare tutto questo. Infatti, nello stato Californiano fa così caldo che i frutti di mare hanno iniziato a “cuocersi” da soli! La coordinatrice Jackie Sones della UC Davis e della Bodega Marine Reserve ha scattato le foto (a corredo di questo articolo) che ...

ANBI : “Aumentare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici consentirà 50.000 nuovi posti di lavoro” : “Il paradosso di un Paese oggetto sia di rischio idrogeologico che di rischio siccità costa all’Italia, in media, 2,5 miliardi di euro all’anno; nel 2017, la sola siccità causò danni diretti ed indiretti per circa 5 miliardi di euro. Occorre, pertanto, agire al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma anche per conservare, tutelare l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa ...