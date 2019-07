Gianna Del Gaudio | Antonio Tizzani andrà a processo

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Marco Della Corteha sempre respinto le accuse riguardanti l'omicidio della moglieDel, la donna fu uccisa la notte tra il 26 e il 27 agosto 2016(71) è stato rinviato a giudizio per l'omicidio della moglieDel. La donna venne uccisa con un taglio alla gola la notte tra il 26 e 27 agosto 2016 nella sua casa di Seriate (Bergamo). Il rinvio a gudizio è stato disposto dal gup del Tribunale di Bergamo, Lucia Graziosi., ex ferroviere in pensione, era in aula accompagnato dai figli Paolo e Marco e dal suo legale. La prima udienza delè prevista il prossimo 4 dicembre.non ha rilasciato dichiarazioni dopo il rinvio a giudizio nei suoi confronti. La dottoressa Grazione ha rigettato due eccezioni avanzate dalla difesa, riguardo due particolari: il primo è da ricercare nel mancato avviso nei ...

