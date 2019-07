Gazzetta | 5 milioni separano Elmas dal Napoli

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Tempo di calciomercato per ladello Sport che riprende il possibile acquisto deldi. Ma mentre nei giorni scorsi sembrava praticamente fatta per il macedone, la trattativa ha improvvisamente subito una battuta d’arresto complice 5di differenza tra la richiesta del Fenerbahce e l’offerta del. Era parso che la trattativa per Eljiffosse alle battute finali. Ma anche per il centrocampista del Fenerbahce i tempi potrebbero allungarsi. Il club turco è fermo sulla richiesta di 20, mentre ilgliene ha proposti 15 ed un altro paio di bonus legati al rendimento del giocatore. Intercettato a Istanbul, di ritorno dalle vacanze per mettersi a disposizione del Fenerbahce per l’inizio della preparazione, il centrocampista della Macedonia del Nord ha parlato delle indiscrezioni sul suo trasferimento in Italia. «Il? Non ne ...

