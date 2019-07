En attendant Mara | fino a quando?

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) “En…” Esatto, aspettando, l’onorevole Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati, coordinatore nazionale di Forza Italia. Incarico, quest’ultimo, che, a ridosso di Berlusconi, può voler dire nulla o assai poco. Ma intanto aspettiamo, arriverà, infine,? Che giunga, insomma, e, se non altro inizialmente per amor proprio, pronunci parole dirimenti destinate tuttavia, per estensione, a un atollo di società civile, sia detta “moderata” – ma esisterà davvero? - che non voglia sottomettersi all’estremismo, al razzismo salviniano e, innanzitutto, sia detto perin nome del galateo essenziale, a un lessico intimidatorio, squadristico, estraneo al rispetto reciproco. In breve, che giunga,, per dare voce e respiro a un segmento di società che, fra poco altro, non ...