Operaio muore mentre lavora a stazione Brindisi

Brindisi - Operaio di 57 anni muore folgorato durante i lavori sulla linea ferroviaria. Feriti due colleghi : L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte in via Cappuccini, vicino alla stazione. I lavoratori dipendenti di una ditta appaltatrice per conto di Italferr-Rete ferroviaria italiana

Filippine : Operaio di 18 anni muore dopo essere stato trascinato in un tritacarne : Jomar Junco - un ragazzo di 18 anni - è stato trascinato in un tritacarne di una macelleria industriale. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Calabria - Operaio muore dopo essere stato travolto da un cavo : Un operaio è deceduto poche ore fa in Calabria, mentre stava svolgendo alcune operazioni di alaggio di un’imbarcazione da diporto. La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora ben chiarita, ma sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito da un cavo di una gru che lo avrebbe ucciso sul colpo. I tentativi di riuscire a rianimarlo, da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, sono stati tutti inutili. Gli inquirenti stanno cercando di ...

Taranto - Operaio dell'ex Ilva muore di tumore. L'amico su Facebook : "Fabbrica incompatibile con la vita" : La vittima aveva 48 anni e da due combatteva contro un tumore ai polmoni. Il ricordo del sindacalista della Flmu Cub, Stefano Sibilla: "E' un altro omicidio di Stato"

Ex Ilva - Operaio muore di tumore - collega : “Quella fabbrica uccide - lo dobbiamo capire tutti” : L'atto di accusa di un sindacalista Cub dopo la morte per tumore di un altro operaio dell'impianto siderurgico dell'ex Ilva di Taranto. "In questa città la vita è crudele grazie alla mala politica, anche sindacale" ha scritto Stefano Sibilla, aggiungendo: "Voi cari colleghi dovete capire tutti che quella fabbrica non è più compatibile con la vita umana"Continua a leggere

Malpensa - resta schiacciato da muletto : muore Operaio di 49 anni. I sindacati : “Bollettino di guerra - il governo ci ascolti” : E’ rimasto schiacciato mentre stava facendo manovra con un muletto in un magazzino della Dhl che si trova nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa. Così ha perso la vita Maurizio Mazzucchetti, 49 anni, di Ferno, non lontano dallo scalo varesotto. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 6,30 nel terminale 2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per il 49enne non c’è stato ...

Infortuni : incidente in area cargo Malpensa - muore Operaio (2) : (AdnKronos) - L'Infortunio, si precisa da Sea, l'azienda che gestisce gli aeroporti milanesi, è avvenuto nei magazzini di Dhl, gruppo che si occupa di spedizioni, adiacenti al terminal 2 di Malpensa.

Infortuni : incidente in area cargo Malpensa - muore Operaio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Un operaio di 49 anni è morto all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. L'indicente è avvenuto questa mattina attorno alle 6.30 nel magazzino di una ditta di spedizioni nell'area cargo dello scalo aeroportuale. Sec

Operaio di 49 anni muore all’aeroporto di Malpensa schiacciato da un muletto : È rimasto schiacciato da un muletto all’interno del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. L’ultimo morto sul lavoro si chiama Maurizio Mazzucchetti ed è un Operaio 49enne di Ferno, nel Varesotto. ...

Elezioni europee - tragedia al seggio : un Operaio muore d’infarto dopo aver votato : Un operaio di 54 anni è morto d'infarto in un seggio nel padovano. L'uomo aveva appena imbucato la scheda delle Elezioni europee nell'urna e stava ritirando i documenti quando è stato colto da un malore. A nulla è servito l'intervento dei presenti prima e dei medici del 118 dopo, l'uomo non si è più ripreso.

Gli frana addosso una parete durante uno scavo! Muore Operaio di 44 anni : Kastrijot Ndou, un operaio albanese di 44 anni, ha perso la vita ieri, sabato 25 maggio, a La Loggia, in provincia di Torino, in un incidente sul lavoro avvenuto in via Nizza. Il lavoratore era all’opera in un cantiere edile per l’ampliamento dell’acetificio Varvello. Stando a una prima ricostruzione pare che il 44enne si stesse occupando del collegamento alla rete fognaria, all'interno di uno scavo profondo circa tre metri, quando gli è ...

Torino - muore in cantiere Operaio 44enne : 15.14 Un operaio di 44 anni è morto a La Loggia (Torino),mentre lavorava in un cantiere edile. Dalle prime informazioni, sembra che stesse effettuando uno scavo quando il terreno ha ceduto. Indagano i carabinieri.

Schiacciato al soffitto dal cestello del muletto! muore Operaio di 64 anni : Slawomir Mistera, un lavoratore polacco di 64 anni residente a Borgofranco d'Ivrea, in Piemonte, è deceduto nel pomeriggio di ieri in seguito a un drammatico incidente in un capannone: l'uomo è rimasto Schiacciato mentre effettuava delle manovre con un muletto. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Agrigento. Falciato dalla benna della ruspa : Michele - Operaio - muore mentre lavora : Il dramma è avvenuto in campagna, in una contrada del territorio di Palma di Montechiaro che si raggiunge con qualche difficoltà. Per meglio chiarire i dettagli della vicenda stanno già lavorando Polizia e Carabinieri. L’area del cantiere è stata sequestrata.Continua a leggere