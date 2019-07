Moto2 – Pasini torna in sella! Il 33enne in gara col team Tasca Racing per la seconda

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019)in pista: ildi Rimini disputerà laparte della stagione 2019 dia sorridere: il pilota italiano disputerà laparte della stagione 2019 dicol. La squadra ha deciso di separarsi dal pilota Simone Corsi e di sostituirlo coldi Rimini. “Sono felice di poter correre questaparte di campionato con, l’obiettivo delle prossime gare e’ di finire nella top 5“, ha affermato. “Non e’ stata una decisione facile cambiare pilota in corsa. Ringrazio sinceramente Simone per questi quasi due anni assieme, ma sono felice di avere a disposizione un pilota del calibro di Mattia per finire questa annata sportiva in cui possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni“, ha dichiarato ilprincipal padovano Enrico.L'articolo– ...

Autonieuws_NL : Pasini vervangt Corsi bij Moto2-team Tasca - MotorsportWeek : Mattia Pasini replaces Simone Corsi at Tasca Moto2 squad for rest of 2019 #Moto2 - Dianadianita : RT @gponedotcom: Il team Tasca e Corsi si lasciano, da Brno ci sarà Pasini: Il GP del Sachsenring è stato l'ultimo per Simone, Mattia salir… -