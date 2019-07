LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 10 maggio Flecca in semifinale nel

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE14.25 TAEKWONDO – Categoria -58kg uomini: quasi nello stesso istante però termina anche il match di Antonioche va in! 18-16 contro il giapponese Seiya Higashijima. 14.20 TAEKWONDO – Categoria -67kg donne: Daniela Rotolo non supera i quarti di finale, arrendendosi al Golden Round contro Yu-Kuan Chuang (TPE) dopo il 3-3 regolamentare. 14.10 ARCO – Tra poco il via del ricurvo maschile, Matteo Santi se la vedrà nei 32esimi di finale contro il coreano Yubin Nam 13.55 TENNIS – A breve scenderanno in campo anche la filippina Hanna Geline Dela Cruz contro l’argentina Rocio Merlo, ottavi di finale del torneo femminile. 13.47 PALLANUOTO – Per il torneo maschile invece la sfida che aprirà il lungo pomeriggio sarà Russia – Australia, gli azzurri se la ...

