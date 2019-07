Con le lenti a contatto mentre fa la doccia | 29enne perde un occhio

Lavoro offro a Ragusa : si cercano Consulenti commerciali : Lavoro offro a Ragusa. Lenergia S.p.A. Sicilia cerca consulenti commerciali. Assunzione con contratto full time. Ecco i requisiti per candidarsi

Amici di Maria : Alberto Urso pizzicato Con la ballerina Valentina Vernia! Le foto : Alberto Urso ad Amici di Maria De Filippi sembrava essersi preso una cotta, ma chi credeva (o sperava) che la ragazza in questione fosse Tish si è sbagliato di grosso, perché come immortalato dai... L'articolo Amici di Maria: Alberto Urso pizzicato con la ballerina Valentina Vernia! Le foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Galeotto fu Amici 2019 : Alberto Urso beccato Con Valentina Vernia : Sembra che sia nato qualcosa tra il tenore vincitore di Amici 2019, amatissimo dal pubblico femminile, e la ballerina, anche lei uscita dal talent di Maria De Filippi. Il settimanale Chi li ha paparazzati teneramente insieme in Sicilia, ma ipotizza inoltre che Urso abbia notato anche la bella Emma Muscat.Continua a leggere

Alberto Urso e Valentina non si nasCondono più : le prime foto insieme : Valentina Vernia e Alberto Urso innamorati? Le ultime foto spiazzano Molti fan di Alberto Urso si sarebbero aspettati che una volta finita la sua esperienza nel talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi avrebbe iniziato a frequentare la sua collega cantante Tish. Tuttavia pare che invece le cose siano andate un bel po’ differentemente. Cos’è successo? Poco fa la pagina instagram del settimanale Chi ha pubblicato delle foto ...

Fa la doccia Con le lenti a Contatto : Contrae rara infezione parassitaria e perde l’occhio : Nick Humphreys non si è mai tolto le lenti a contatto quando faceva la doccia. Una decisione che gli è costata la vista da un occhio. Il 29enne, calciatore dilettante, di Shrewsbury, Shropshire, ha finito per contrarre la cheratite da Acanthamoeba (AK), una rara infezione parassitaria, nella cornea destra e negli ultimi 18 mesi ha avuto due operazioni e ora è in attesa di un trapianto di cornea. "Se avessi saputo quanto fosse pericoloso ...

MotoGp – Valentino Rossi e la lotta a pari età Con Marc Marquez : “purtroppo sono molto più vecchio - ma…” : Valentino Rossi immagina una lotta a pari età con Marc Marquez: la risposta del Dottore ai giornalisti al Sachsenring E’ andato in scena domenica il Gp di Germania: Marc Marquez ha trionfato ancora una volta, conquistando la sua decima vittoria sul circuito del Sachsenring, seguito sul podio da Vinales e Crutchlow. Gara non soddisfacente invece per Valentino Rossi, che deve ancora risolvere i problemi con la sua M1, che gli ...

Valentina Dallari : Sono sConvolta - ho detto a Kendall Jenner che è troppo magra e mi ha bloccato : Valentina Dallari ha pubblicato uno sfogo su Instagram. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' avrebbe avuto un piccolo incidente diplomatico con Kendall Jenner. La modella e sorellastra di Kim Kardashian l'ha bloccata sui social a seguito di un commento: "Ho solo detto che mi dispiace che sia così magra". A scatenare la furia di Kendall Jenner sarebbe stato un commento di Valentina Dallari nel quale l'ex tronista si mostrava preoccupata per la ...

Volley femminile : Valentina Diouf vola in Corea del Sud Con la voglia di rilanciarsi : “Vado a giocare in Corea per continuare la mia formazione all’estero ma l’Italia mi manca molto e un giorno spero di tornarci“, con queste parole (fonte: Ansa) Valentina Diouf ha annunciato il suo passaggio al KGC Ginseng Corp. Daejeon. L’ex opposta di di Busto Arsizio, fuori giro della Nazionale Italiana già da diverso tempo, continua nella sua carriera da girovaga del Volley, dopo l’esperienza in Brasile tra ...

Come cambia il corpo di una donna atleta dopo la carriera agonistica : “siate gentili Con voi stesse” - lo speciale insegnamento di Valentina Marchei : Valentina Marchei ed il cambiamento del corpo di una atleta al termine della sua carriera agonistica: il messaggio speciale per tutte le donne Sono terminati oggi i Mondiali di calcio femminile 2019: gli USA hanno avuto la meglio nella finalissima sull’Olanda, alzando in cielo il quarto titolo iridato. L’estate 2019 si vive dunque all’insegna delle donne, che stanno appassionando sempre più tutti gli appassionati di ...

MotoGp – Valentino Rossi sempre più vicino al ritiro dopo la gara del Sachsenring? “Se Continuo ad avere problemi…” : Valentino Rossi e la lunga analisi sulle sensazioni provate in pista che allontanano ancora il ritiro: le parole del Dottore dopo l’ottavo posto al Gp di Germania Ancora un weekend amaro per Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso oggi il Gp di Germania con un ottavo posto che sicuramente non lo fa sorridere dopo le aspettative nate dai miglioramenti fatti nella domenica di gara di Assen. dopo i tre zeri consecutivi, dunque il nove ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Non mi piace non vincere - Contano i risultati. Sul ritiro…” : Si chiude con un ottavo posto nel Gran Premio di Germania 2019 la prima parte del campionato mondiale di MotoGP di Valentino Rossi. Dopo le tre cadute di Mugello, Barcellona e Assen, arriva un risultato tutt’altro che entusiasmante per il Dottore che prosegue nelle sue difficoltà con una Yamaha che, rispetto ad inizio anno, non riesce più a far rendere a dovere ed i risultati scarseggiano sempre più. “E’ stata una gara molto ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “La velocità è preoccupante - lenti a centrocurva : bisogna lavorare - gli altri cresCono” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza ed è riuscito a chiudere con un piazzamento comunque onorevole ma il risultato non può essere accolto con favore. Il centauro della Ducati è molto deluso e ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Tutto è spinto al limite ...