The Resident | Dottor Conrad L’attore | “Richiesta imbarazzante”

lanostratv

(Di martedì 9 luglio 2019), The. Parla l’attore Matt Czuchry: “Ho ricevuto una richiesta imbarazzante” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv Matt Czuchry, l’attore che in Theè il. E nell’intervista in questione, il protagonista della serie tv in onda ogni martedì sera in prima visione su Rai1 ha raccontato, tra le altre cose, di aver ricevuto una richiesta piuttosto imbarazzante da una sua fan, svelando: Una volta mi è stato chiesto di fare un autografo… su un reggiseno! Ovviamente mi sono rifiutato, non mi sembrava il caso di farlo… Subito dopo l’ormai notodi Theha parlato anche della sua vita privata, ammettendo: “Se sono innamorato? Rispondo da medico: il mio cuore sta bene”. Anticipazioni The: riassunto della terza puntata di ...

ElenaRed2712 : Guardo The resident e twitto #MengoniGoesToHollywood quanto mi mancava tutto questo - ___LaCuuP : @chantal483 E anche The Resident su rai1 ?????? - chevitadimerdaa : fanno the resident e chicago fire nella stessa sera mi ammazzooo -