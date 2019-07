Sale su Colosseo per protesta | “I saltafile? Vanno regolamentati”

ilfogliettone

(Di martedì 9 luglio 2019) Dopo un'ora di trattative ha accettato di scendere l'uomo che questa mattina aveva scavalcato una balconata dele aveva cominciato a percorrere i cornicioni esterni del monumento. Franco Magni, piccolo imprenditore delle guide dei cosiddetti '',dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana firmato dalla sindaca, Virginia Raggi, che impone fra l'altro in nome del decoro storico e artistico il divieto all'attività di intermediazione per la vendita dei biglietti.Così Franco Magni una volta sceso: "Lo stato ha intimato al comune di Roma di regolamentare la categoria di agenzie turistiche e di tour operator nella modalità di procaggiagione turistica. Ci sono stati vari emendamenti per far terminare la cosa, perché purtroppo è un lavoro che è degenerato, però questo lavoro si può regolamentare. Abbiamo chiesto di far assumere a tempo ...

