Protesta guida turistica Colosseo | incontro in Campidoglio con De Santis e Di Maggio

Guida turistica si arrampica su Colosseo per Protesta - poi desiste : Roma – Ha desistito ed e’ sceso dal primo anello del Colosseo sul quale si era arrampicato per protesta. Un atto dimostrativo durato circa un’ora e 30 minuti quello di Franco, Guida turistica di Roma, che minacciato il suicidio per dire ‘no’ al nuovo regolamento di Polizia urbana della Capitale in vigore da alcuni giorni. Oltre ad introdurre il Daspo urbano, nuove regole contro la prostituzione e i bagni nelle ...