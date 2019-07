L’Oroscopo | oggi 9 luglio | le previsioni di Paolo Fox segno per segno

forzazzurri

(Di martedì 9 luglio 2019): lediFoxperOroscopoFox 92019: ledei segni zodiacali Oroscopo 92019: Ariete.Fox prevede delle tensioni, specie in ambito sentimentale: attenzione, potrebbero esserci degli scontri, anche perché ultimamente ci sono stati degli sbandamenti che non ti fanno capire dove stia andando il tuo cuore. Probabilmente non ti fidi del tutto di chi ti sta accanto. Oroscopo 92019: Toro. E’ una giornata di riflessione, in cui potresti rivedere alcune tue decisioni e tornare indietro sui tuoi passi. Ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda i soldi e questo ti condiziona molto. Cerchi conferme in ambito sentimentale, hai bisogno di sicurezze che senti di non avere. Oroscopo 92019: Gemelli. E’ in arrivo una buona notizia che provoca uno stato generale di ottimismo. ...

