Francesco Bellomo arrestato per maltrattamenti ed estorsione Ex giudice accusato anche

(Di martedì 9 luglio 2019), l’exbarese del Consiglio di Stato che imponeva minigonne e dress code alle sue borsiste, è agli arresti domiciliari. Il docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata Diritto e Scienza risponde dei reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva impostoun dress code, edaggravata ai danni di un’altra corsista. L’exdel Consiglio di Stato èindagato per i reati di calunnia e minaccia ai danni dell’attuale presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. L’accusa risale al settembre 2017, quando il premier era vicepresidente del Consiglio di Presidenza della giustizia Amministrativa e presidente della commissione disciplinare chiamata a pronunciarsi ...

