Calcio italiano | impatto per oltre 3 mld nel 2017 2018

Peggiorano i conti del Calcio italiano : i debiti crescono più dei ricavi : I ricavi del calcio italiano continuano a crescere: il valore della produzione dei tre campionati professionistici nella stagione 2017-2018 ha infatti superato per la prima volta i 3,5 miliardi di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i conti tornano in rosso e i debiti crescono a velocità maggiore rispetto ai ricavi. […] L'articolo Peggiorano i conti del calcio italiano: i debiti crescono più dei ricavi ...

Impatto socio-economico nel Calcio italiano : superati i 3 miliardi di euro! : Impatto socio-economico sempre maggiore nel calcio italiano: il dato che emerge dalla nona edizione di ‘Reportcalcio’ evidenzia come si siano superati i 3 miliardi di euro nella stagione 2017-2018. Il dato prende in considerazione l’indotto economico (742,1 milioni di contributo diretto all’economia nazionale), nonché quello sanitario (1.215,5 milioni di risparmio della spesa sanitaria derivante dalla pratica ...

Lippi : “non mi manca il Calcio italiano - dopo la Cina mi ritiro” : “Il calcio italiano non mi manca, non perche’ sputo sul piatto dove ho mangiato per tanti anni ma perche’ ho fatto quello che dovevo fare”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct dell’Italia campione del mondo Marcello Lippi, oggi alla guida della nazionale cinese, intervista alla ‘Belt & Road Initiative – L’Italia e le nuove Vie della Seta’. “Ho gia’ fatto quello che ...

La stoccata di Zico : “Cosa si dice in giro del Calcio italiano? Si parla solo della Juve…” : “Cosa si dice in giro per il mondo del calcio italiano? Si parla solo della Juve. Oggi gestire un club è anche e soprattutto un valore economico. La Juventus è sempre forte, è obbligata quasi a essere forte, non è una squadra da secondo posto. E questo forse non è del tutto un bene per il calcio. E non solo in Italia“. Sono le parole dell’ex campione brasiliano Zico durante la cerimonia di consegna della XXIII edizione ...

Calciomercato Real Madrid - il sogno si chiama Mbappé : nel mirino anche un “italiano” : Calciomercato Real Madrid – Come riporta ‘Marca’, il sogno del Real Madrid si chiama Kylian Mbappé. L’obiettivo è, però, a lungo termine: più fattibile nell’estate 2020. Lo stesso Mbappè non si è espresso chiaramente in merito al proprio futuro, ma potrebbe rimanere al Psg per un altra stagione, ovviamente con un ritocco dell’ingaggio. In casa Real Madrid non è passato inosservato l’ottimo Europeo ...

Terremoto nel Calcio italiano : presunta combine - perquisizioni della Guardia di Finanza : Altro Terremoto nel mondo del calcio, un nuovo scandalo che rischia di portare nuovi ribaltoni per la prossima stagione. Nel dettaglio la Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni nella sede dell’Usd Bitonto calcio Bellavista, squadra che milita nel campionato di serie D, girone H. Nello specifico le perquisizioni sono state effettuate a carico di alcuni calciatori neroverdi e rientrano nell’ambito di un’inchiesta su una presunta ...

Carolina Morace a SuperNews : “Al Calcio femminile in Italia bisogna togliere il tetto salariale per attirare giocatrici più forti. È la Juventus a trainare il movimento italiano” : Carolina Morace, volto storico del calcio femminile Italiano, ha rilasciato a SuperNews alcune importanti dichiarazioni riguardo al Mondiale femminile, al movimento Italiano generale, ma anche ai suoi progetti per il futuro.Cosa manca al movimento Italiano per raggiungere il top? bisogna togliere il tetto salariale e far venire le straniere più forti in Italia. Questo farà vedere un calcio ancora più bello di quello che abbiamo ora. La cosa ...

Sarri alla Juve - Sacchi : “E’ un bene per il Calcio italiano” - poi la stoccata ai bianconeri : L’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi a Circo Massimo, su Radio Capital, ha commentato l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e ha parlato dell’Italia femminile e dell’Italia Under 21. Ecco le sue parole. Sarri alla JuveNTUS – “È una buona cosa per il calcio italiano, per il ruolo che ha la Juventus e per le capacità che ha Sarri. Agnelli ha preso una decisione, spero sia molto convinto ...

Sarri alla Juventus - Mancini : “un bene per il Calcio italiano” : “Quando un allenatore bravo torna in Italia, è un bene per il calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini, nella tarda serata di ieri, commentando l’annuncio della Juventus dell’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, inizia un nuovo progetto in casa bianconera che ha intenzione di riprovarci in Champions con un nuovo tecnico. “L’addio di Totti alla Roma? Mi dispiace ...

Decreto Dignità - danno da 200 mln per il Calcio italiano : Il Decreto Dignità ha previsto che partire dal mese di luglio 2019 gli operatori legali attivi nel settore del gioco e del betting non possano più fare pubblicità. Una misura che avrà un impatto economico negativo per il mondo del calcio italiano. Secondo le stime di Logico, l’associazione che riunisce gli operatori di gioco online che operano nel […] L'articolo Decreto Dignità, danno da 200 mln per il calcio italiano è stato ...

Il carro del Calcio femminile italiano è già strapieno : In fondo lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo, perché gli elementi c'erano tutti, fin da principio. Il calcio, lo sport nazionale per eccellenza. Le donne che, mentre gli uomini si fanno buttare fuori dei Mondiali dalla Svezia, conquistano la qualificazione alla Coppa del Mondo da cui mancavano da

Superchampions - le parole di Micciché e De Siervo : “Si rischia di affamare il Calcio italiano” : Le parole di Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea odierna della Lega A che si è espressa contro la proposta di una Superlega europea. Il presidente della Lega A ha dichiarato: “Ci sarebbe una grande perdita di valore del campionato, dal 35 al 70%. Vuol dire che se noi abbiamo venduto gli ultimi diritti tv italiani ed esteri per oltre 1 miliardo di euro, con la riforma ...

Crosetti : Il Calcio italiano si colora di nuove tinte. Vuol dire far parte del cambiamento : Su Repubblica il commento di Maurizio Crosetti sulle Nazionali in campo in questi giorni. Ad un anno dal Mondiale mancato oggi se la giocano la Nazionale di Mancini, quella femminile, quella degli Under 20 e tra poco quella degli Under 21. E’ un segnale importante per un’Italia “divisa e incattivita”, scrive. E tutto viene dopo un “campionato pallido”, e dopo essere stati maltrattati dall’Europa delle ...

Tacopina : «Disgustato dal Calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora in B» : «Il Venezia merita di rimanere in Serie B. Meglio conquistarla sul campo, ma queste due partite non si dovevano giocare perché un mese fa il comunicato della Lega certificava che il Venezia era salvo». Il presidente del Venezia Joe Tacopina non usa giri di parole per commentare l’attuale situazione dei lagunari, come riporta la Gazzetta dello […] L'articolo Tacopina: «Disgustato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora ...