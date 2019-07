Serie A | nuova assemblea | sul tavolo Mediapro

Serie A - oggi nuova assemblea : sul tavolo Mediapro : Sarà l’offerta di Mediapro il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi nella sede di via Rosellini. Nella scorsa settimana infatti è arrivata ufficialmente la proposta del gruppo cinese-spagnolo sulla possibilità di diventare partner della Serie A per quanto riguarda il canale di Lega. Nel dettaglio, l’offerta avrebbe una parte fissa di […] L'articolo Serie A, oggi nuova assemblea: sul tavolo Mediapro ...

Corso per stare zitti sui social network - Saverio Raimondo "zitto" nella nuova webSerie di Comedy Central : stare in silenzio mentre gli altri postano commenti, azzardano teorie complottiste, creano pagine destinate a raccogliere milioni di like o condividono foto di cui, francamente, avremmo fatto tutti volentieri a meno. Possibile? E' la nuova sfida di Saverio Raimondo che, com'è noto, raramente riesce a stare zitto -e per fortuna- e che ha deciso di mettersi alla prova in Corso per stare zitti sui social network.La webserie, ideata dall'agenzia ...

500 Dolcevita – La prima Serie speciale della nuova gamma Fiat : eleganza e raffinatezza per uno stile italiano autentico [GALLERY] : 500 Dolcevita: raffinata eleganza per un capolavoro in movimento La nuova serie speciale 500 Dolcevita è dedicata a un cliente raffinato alla ricerca di esclusività ed eleganza. Sono gli stessi valori alla base del più autentico stile italiano, quello che nell’immaginario collettivo coincide con la “Dolce Vita”. E come si addice a una diva dell’epoca, la nuova vettura è “vestita” esclusivamente di una ...

Streghe - 5 cose che dividono la nuova Serie tv dall’originale : Torna il trio di sorelle magiche più famoso della televisione: dopo la serie originale andata in onda dal 1998 al 2006, infatti, la serie tv Streghe (Charmed in originale) è tornata nella scorsa stagione televisiva statunitense con un reboot che ne ha ripreso le caratteristiche principali, ma ne ha aggiornato anche diversi aspetti. Ora la nuova versione debutta anche in Italia, dato che Rai2 trasmetterà tutti e 22 gli episodi della prima ...

Charmed - la nuova Serie televisiva dal 7 luglio su Rai 2 : remake di 'Streghe' : Streghe, dal titolo originale Charmed, andrà in onda domenica 7 luglio su Rai 2 alle 21:05, il telefilm è ispirato ad una delle serie televisive cult andate in onda dal 1998 al 2006 dal titolo 'Streghe', la quale tuttora vanta milioni di fan affezionati in tutto il mondo. La serie narrava le particolari vicende ambientate a San Francisco delle tre sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), ...

Telefilm STREGHE - la nuova Serie. Da domenica 7 luglio su Rai 2. Le news : “Il potere del trio coincide col mio” è la frase simbolo delle STREGHE Halliwell, leggendarie prescelte di STREGHE (in originale Charmed), serie cult trasmessa da WB dal 1998 al 2006 dal successo senza tempo che ancora oggi, a distanza di tredici anni dalla conclusione della saga, vanta milioni di fan in tutto il mondo. Ma ecco arrivare anche in Italia, da domenica 7 luglio alle 21.05 su Rai 2 con triplo episodio, il nuovo STREGHE, ...

Stranger Things 3 è su Netflix : tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione della Serie : Qualcuno ha già iniziato il binge watching, altri aspetteranno il week end, fatto sta che Stranger Things 3 è su Netflix e presto, in molti, scopriranno cosa succederà in questo atteso, terzo, capitolo. La serie tv è ormai un cult per gli amanti della serialità americana e anche questo nuovo capitolo non ci deluderà soprattutto dopo le promesse da parte dei membri del cast che l'hanno definito "fresco e spaventoso" allo stesso tempo. Ma cosa c'è ...

Nuova avventura per Yaya Touré - l’ivoriano vola in Cina : giocherà in… Serie B con il Qingdao Huanghai : Il centrocampista ivoriano ha accettato l’offerta del Qingdao Huanghai, club che milita nella seconda Serie cinese Nuova avventura per Yaya Touré, il centrocampista ivoriano ha firmato un nuovo contratto con il Qingdao Huanghai, club che milita nella seconda Serie cinese. LaPresse/PA Smentite dunque le indiscrezioni che lo volevano prossimo al ritiro dopo l’addio all’Olympiacos dello scorso dicembre, l’ex giocatore ...

La nuova Serie di Kaley Cuoco dopo The Big Bang Theory e Harley Quinn - i primi dettagli su Flight Attendant : Per Kaley Cuoco é un periodo impegnativo. Reduce dal ruolo di Penny in dodici stagioni di The Big Bang Theory, l'attrice resterà in casa Warner Bros. grazie alla sua nuova serie televisiva. Secondo i primi dettagli, l'attrice sarà la protagonista di The Flight Attendant, prodotto della WarnerMedia, il servizio di streaming della casa di produzione, prossima al lancio. Lo show é un adattamento del bestseller omonimo di Chris Bohjalian, ...

Manifest - nuova Serie Canale 5 : cast e anticipazioni prima puntata : Manifest su Canale 5 da mercoledì 3 luglio: cast attori e trama della prima puntata Debutterà mercoledì prossimo, 3 luglio 2019, in prima visione su Canale 5 la nuova serie tv Manifest. Trattati di un telefilm statunitense, la cui prima stagione è composta da 16 episodi, dei quali la rete ammiraglia Mediaset ogni mercoledì in prima serata ne trasmetterà tre. La trama completa e le anticipazioni della prima puntata di Manifest, su Canale 5 il 3 ...

La guerra dei mondi - le prime immagini della nuova Serie tv : Il romanzo fantascientifico e apocalittico di HG Wells La guerra dei mondi sta per sbarcare in televisione con un nuovo adattamento seriale. La francese Canal+ e Fox Networks Europe, infatti, stanno lavorando a una versione del celebre libro ambientata ai giorni nostri e che ha come protagonista principale una star come Gabriel Byrne, che si ricorda di recente nella serie In Treatment o per il film horror Hereditary. In queste ore sono state ...

La guerra dei mondi - le prime immagini della nuova Serietv : Il romanzo fantascientifico e apocalittico di HG Wells La guerra dei mondi sta per sbarcare in televisione con un nuovo adattamento seriale. La francese Canal+ e Fox Networks Europe, infatti, stanno lavorando a una versione del celebre libro ambientata ai giorni nostri e che ha come protagonista principale una star come Gabriel Byrne, che si ricorda di recente nella serie In Treatment o per il film horror Hereditary. In queste ore sono state ...

Nuova Serie per Lena Headey - la Cersei de Il Trono di Spade sarà nella dramedy Rita : Lena Headey non è più la Regina Cersei ma ha già trovato un nuovo ruolo televisivo. Come riporta TV Line, l'attrice bRitannica apparirà nel pilot della dramedy targata Showtime dal titolo Rita. Secondo i primi dettagli, la star de Il Trono di Spade ricoprirà il ruolo della protagonista della serie da cui prende il nome, e ne sarà anche produttrice esecutiva. Rita è basata su un format danese, la cui descrizione recita: "un'insegnante testarda ...

Maisie Williams di Game of Thrones sarà in una nuova Serie comica : (foto: Getty Images) Si dovrebbe intitolare, perlomeno in fase di lavorazione, Two Weeks to Live, la nuova serie tv che vedrà come protagonista la giovane attrice Maisie Williams. Per l’interprete divenuta celebre come Arya Stark in Game of Thrones sarà il primo ruolo di rilievo dopo la produzione Hbo, se si esclude il film Marvel-Fox New Mutants, rimasto incastrato in un limbo produttivo e il cui destino è ancora in forse. Si tratterà di ...