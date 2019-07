“Il Sentiero delle 8 Fontane” | tornano le escursioni nel Parco dell’Aspromonte

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Acqua elemento vitale del nostro oggi e del nostro domani, da proteggere, rispettare e apprezzare. L’acqua che disegna l’Aspromonte, modellando rocce, canyon e scavando i lettifiumare. Tutto pronto per il secondo appuntamento con “In Cammino nel”, programma dipromosso dall’EnteNazionalecon le principali associazionistiche operanti sul territorio (CAI Club Alpino Italiano sez. Aspromonte, Gente in Aspromonte, Grupposti Aspromonte e Amici di Montalto) e le Guide Ufficiali del, per vivere l’Area Protetta nel suo senso più autentico. Sabato 13 Luglio è la volta del “, escursione realizzata da Gente in Aspromonte nel territorio di Ciminà: un itinerario interessantissimo dal punto di vista naturalistico e storico-culturale, essendo questi luoghi legati alle tradizioni, leggende e abitudini ...

