Huawei | sistema operativo proprietario più veloce di Android | ma serve un’alternativa al

Universo di app per il sistema operativo Huawei fondamentale ma ci vorranno anni : Si parla molto del sistema operativo Huawei e a più riprese si è messo in evidenza come il prossimo OS proprietario dell'azienda cinese dovrebbe essere prestante e veloce. Anche ieri, sulle pagine di OM, sono state riportate le parole del CEO e fondatore del brand Ran Zhengfei il quale ha parlato di soluzione scattante ben più di Android e MacOS. C'è tuttavia un potenziale tallone di Achille della nuova inesperienza, messo in evidenza ...

Scattante il sistema operativo Huawei più di Android e MacOS - parola di CEO Zhengfei : Sarà subito una soluzione agile e Scattante quella rappresentata dal sistema operativo Huawei. A dichiararlo è il fondatore e CEO dell'azienda cinese Ren Zhengfei. Certo l'oste affermerà sempre che il suo vino è il migliore di tutti ma intanto, in questa fase di pre-rilascio, dichiarazioni specifiche sulla bontà dell'esperienza software non possono di certo passare in secondo piano. Nella giornata di ieri, sulle pagine di OM, è stato ...

Sistema operativo Huawei svelato dal 9 all’11 agosto in Cina? Galeotta la conferenza sviluppatori : Il Sistema operativo Huawei continua ad essere un progetto in essere per il produttore cinese, nonostante i segnali di distensione di Trump e del governo USA contro il ban software e hardware scatenato a maggio scorso. L'azienda asiatica sembra intenzionata a non abbandonare lo sviluppo dell'esperienza software proprietaria, magari nell'ottica di essere pronta nel futuro ad affrontare ogni calamità. Dal prossimo 9 agosto e fino al giorno 11 ...

Farà la differenza Huawei Mate 30 con il sistema operativo Hongmeng : importanti rumors sull’uscita : Sembrano esserci tutti i presupposti affinché il tanto atteso Huawei Mate 30 possa fare la differenza appena disponibile al lancio sul mercato. Vedere per credere le indiscrezioni che stanno prendendo piede oggi 5 luglio in merito ad alcune caratteristiche che potrebbero rendere unico lo smartphone in uscita a fine 2019, soprattutto per quanto riguarda il tanto atteso sistema operativo Hongmeng. Dopo aver analizzato alcune indiscrezioni sul ...

Le fondamenta del sistema operativo Huawei in ARK Compiler : open source da agosto : I lavori per il sistema operativo Huawei continuano, anche se del famigerato Hongmeng OS non si parla da un paio di settimane. L'argomento va certamente ripreso oggi e per un motivo ben preciso: in questi giorni, al China open source Summit 2019 tenutosi a Shanghai, il produttore ha parlato di un passo decisivo di scena ad agosto e relativo al suo ARK Compiler proprietario. ARK Compiler è un compilatore di applicazioni Android ...

Huawei : non c'è una data per il sistema operativo Ark : Il presidente Ken Hu , A Shanghai per partecipare al Mobile World congress, ha detto che Huawei "ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere Android" ma ha anche ribadito che "se non potrà continuare a usarlo dovrà cercare soluzioni alternative"

Huawei deposita il nome del sistema operativo proprietario ma altri fornitori la snobbano : Mentre Huawei continua a lavorare sul suo sistema operativo proprietario, si moltiplicano le cattive notizie. Tokyo Electron e Western Digital hanno abbandonato il colosso cinese, e il lancio del nuovo notebook Matebook è stato cancellato proprio per via delle restrizioni statunitensi. Huawei riammessa alla SD Association, il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q Partiamo ...

Tabella ufficiale di marcia per il sistema operativo Huawei - solo il 2020 cruciale : Impossibile non tornare a parlare di sistema operativo Huawei anche quest'oggi 14 aprile. Dopo le tante indiscrezioni ufficiose dei giorni scorsi, giunge a fare chiarezza sulla questione la dichiarazione di un referente interno all'azienda. Si tratta di Andrew Williamson, vice presidente agli affari pubblici e alle comunicazioni di Huawei: quest'ultimo ha fornito una vera e propria Tabella di marcia per l'OS proprietario, distinta per aree ...

Dispositivi con sistema operativo Huawei ad ottobre - non sui Mate 30 : Il sistema operativo Huawei potrebbe essere pronto per ottobre, ma non nell'ambito dei Mate 30. Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', HongMeng, che a livello globale dovrebbe essere conosciuto come Ark OS, sarà pronto per il prossimo autunno, probabilmente in test a bordo di alcuni entry-level e middle-range dell'OEM, destinati al mercato cinese. Sappiamo che il sistema operativo Huawei è stato sviluppato insieme ai rappresentanti di ...

Scorciatoia per il sistema operativo Huawei - sarà il russo Aurora OS? : Colpo di scena, il sistema operativo Huawei potrebbe non essere costruito ex novo in casa dal produttore. La nuova soluzione dell'azienda cinese alternativa ad Android dopo il ban USA sarebbe già bella e pronta e si chiamerebbe Aurora OS. Un passo indietro, per capire l'evoluzione dei rumor delle ultime settimane. Il sistema operativo Huawei proprietario nel senso stretto della parola sarebbe comunque in sviluppo e avrebbe nome Hongmeng. ...

Il sistema operativo Huawei più veloce di Android del 60% o solo utopia? : L'argomento del momento è senz'altro il sistema operativo Huawei, alternativo a quello Android dopo il ban USa che non permetterà di utilizzare più i servizi Google sui nuovi smartphone del produttore. La soluzione software è al centro di una nuova valanga di rumor che lasciano ben sperare ma che potrebbero essere pure un po' "esagerati". Negli ultimi giorni di maggio, sulle pagine di OM, è stato riportato già un primo approfondimento che ...

La Cina ora minaccia Android : Oppo e Xiaomi testano il sistema operativo di Huawei : La notizia non trova per ora conferme ufficiali. Ma i canali che la stanno spingendo in queste ore, raccontano una cosa abbastanza chiara: il governo cinese vuole mettere pressione agli Stati Uniti mobilitando la sua industria tecnologica di prim’ordine ...

A che punto è il sistema operativo di Huawei : Huawei sarebbe al lavoro su un proprio sistema operativo da almeno sette anni. Ma la blacklist di Trump e la rottura di Google hanno comunque colto di sorpresa il gruppo, che - nonostante professi ottimismo - non sarebbe ancora pronto. Lo scrive il South China Morning Post, citando fonti vicine alla compagnia. Tutto ha avuto inizio, racconta il giornale cinese in lingua inglese, nel 2012 in una villa di Shenzhen (città dove ha sede ...

