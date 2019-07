Come ricamare e rilassarsi | punti e consigli

ideegreen

(Di lunedì 8 luglio 2019) Se avete già provato, sapete quanto è rilassante e se non lo avete ancora fatto vio di provare,i basta impararee il gioco è fatto. Non è necessario diventare deli maghi, ma avere costanza e precsione, un po’ di fantasia e pazienza. E se non si ha pazienza, ricamando, punto dopo punto la si allena. Se è la prima volta che prendere in mano ago e filo, non vi scoraggiate, si può iniziare a qualsiasi età e trovare un nuovo passatempo. Per molti, me compresa, il ricamo è anche un modo per fare qualcosa di manuale che mi distragga dai troppi pensieri “eterei” legati ad un lavoro che si svolge quasi sempre nel mondo “virtuale”. E’ un’attività che ci obbliga a restare concentrati nel qui e ora, quindi decisamente mindfulness. (altro…)Idee Green.

