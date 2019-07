Monza | primo Brianza Pride per i diritti lgbt | “Momento storico In provincia c’è

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) “Questa è la nostra Stonewall, una Stonewall brianzola”. Dal lato della strada, Maria insieme alla sua compagna osserva le oltre cinquemila persone che sfilano per le vie di. Non era mai successo nella storia della: “Questa terra ci ha visto nascere, crescere, vivere in silenzio quello che siamo e oggi viviamo il nostro sogno: ilbrianzolo”. Dai balconi in tanti si sporgono per fotografare e applaudire il corteo: “Qui inc’è una maggiore tendenza a nascondersi rispetto a quello che accade città – racconta Massimo che fa parte della rete– quando abbiamo annunciato l’idea del corteo in tanti ci hanno espresso la paura di mostrarsi in pubblico ai colleghi o ai datori di lavoro. Noi invece chiediamo a tutti di gettare la maschera”. Anche se non tutti hanno apprezzato l’evento. Negli scorsi giorni il sindaco della città ...

