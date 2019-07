ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Da quando laè arrivata nel porto di Lampedusa nel pomeriggio di sabato, i membri dell’equipaggio dipiù volte hanno ringraziato le forze dell’ordine e la guardia costiera per il supporto ricevuto dopo che l’imbarcazioneong ha forzato il blocco ed è entrata in acque territoriali italiane. Lo ha fatto Alessandra Sciurba a bordopoco dopo l’attracco e lo rimarca ildel veliero Tommaso Stella, che, in un’intervista a Repubblica, racconta: “Ho visto unche si è messo a piangerei nostri documenti. Un altro mi ha ringraziato, di nascosto. Credo che se avessero potuto sarebbero rimasti a bordo con me, a fare esattamente quello che stavo facendo io”. Lampedusa, lasequestrata dalla Guardia di Finanza. Sbarcati i ...

TgLa7 : Migranti: perquisita barca Alex della Ong Mediterranea ++ Capitano indagato per favoreggiamento immigrazione clandestina - MediasetTgcom24 : Migranti,Mediterranea: notificato sequestro, capitano unico indagato #migranti - Ilmoralizzator9 : RT @fattoquotidiano: Mediterranea, il capitano della nave Alex: “Un agente piangeva mentre controllava i documenti. Un altro ci ha ringrazi… -