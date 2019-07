ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019), lo storico inviato dila, ha rivelato di aver passato un periodo molto difficile a causafine del suo matrimonio con la moglie, l’ex moTania Paganoni. Una rottura, dice, per lui inspiegabile e voluta da lei che ha scoperto di non essere più innamorata. “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio – hato in un’intervista al settimanale Di Più -. Un giorno, senza preavviso, mia moglie mi ha detto: ‘Per te non provo più quello che provavo prima‘. Ed è finita. Sono stato male. Non capivo il perché”. FQ Magazine Nina Moric, malore durante la vacanza a Zanzibar: “Ho bevuto l’acqua del rubinetto” “Soprattutto – prosegue l’inviato del tg satirico di Canale 5 ...

TutteLeNotizie : Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia racconta il dramma della separazione: “Così… - Noovyis : (Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia racconta il dramma della separazione: “Così mi ha lasciato mia mogl… - FQMagazineit : Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia racconta il dramma della separazione: “Così mi ha lasciato mia mogli… -