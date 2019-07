Guida alle elezioni in Grecia

Motori – Nuova Honda e - efficienza e prestazioni per una Guida perfetta in città [GALLERY] : Con la Nuova Honda e l’equilibrio tra efficienza e prestazioni diventa perfetto per la guida in città. La Honda e definisce un nuovo standard di riferimento per la guida in città a zero emissioni La Nuova Honda e è stata progettata per offrire un’esperienza di guida impareggiabile nei contesti urbani. Con uno straordinario mix di prestazioni sportive, reattività ed efficienza, la City Car elettrica di Nuova generazione della Casa ...

Guida autonoma - In Giappone nasce una nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese ha dato vita a una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno aderito alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi tutto il ...

Guida autonoma - In Giappone si profila una nuova alleanza : Il settore automobilistico Giapponese sta per varare una nuova alleanza nel campo delle tecnologie per la Guida autonoma e dei servizi per la mobilità del futuro. La Mazda, la Suzuki, la Subaru, la Daihatsu e la Isuzu (specializzata nei veicoli commerciali) hanno in programma di aderire alla Monet Technologies, joint venture avviata nell'autunno dell'anno scorso dalla Toyota e dal colosso dell'high-tech Softbank.Poche defezioni. In pratica quasi ...

Fattura elettronica - la Guida alle novità : Giovedì 27 giugno «Il Sole 24 Ore» presenta in edicola la guida «E-Fattura - come funziona e come cambierà la Fattura elettronica»:?un allegato di 16 pagine che fa il...

Giovedì 27 giugno la Guida alle novità della fattura elettronica : Giovedì 27 giugno «Il Sole 24 Ore» presenta in edicola la Guida «E-fattura - come funziona e come cambierà la fattura elettronica»:?un allegato di 16 pagine che fa il...

Ex Ilva - dai dati clinici all’immunità fino alla crisi dell’acciaio : Guida alle questioni aperte del siderurgico di Taranto : L’immunità penale, i dati sanitari, la cassa integrazione ordinaria legata al ciclo negativo dell’acciaio. Negli ultimi due mesi, l’ex Ilva di Taranto, assegnata ad ArcelorMittal, è tornata al centro del dibattito politico. Tra richieste di chiarezza giunte da più parti (ambientalisti sui dati, l’azienda sul quadro normativo nel quale agire, Di Maio sulla cassa che scatterà a luglio), la metà pentastellata del governo ha ...

Alfa Romeo Stelvio Ti - arriva l'allestimento orientato alle performance di Guida : Al via gli ordini del nuovo Stelvio Ti con motori 2.2 Turbo Diesel 210 CV AT8 Q4 e 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 Q4

Motori – Citroën punta tutto sulla mobilità elettrica a Guida autonoma [GALLERY] : Il Capo designer di Citroën, Pierre Leclerq: “19_19 ed AmiOne, non riguardano solo un esercizio di stile, ma una vera visione futuribile per l’Azienda” Pierre Leclerq, afferma a che: “guida autonoma ed elettrificazione creeranno una vera rivoluzione nel design dell’automotive“. Il Capo designer di Citroën ha rilasciato alcune interessanti affermazioni durante l’intervista fatta da Europe ...

Germania - Nahles lascia la Guida dell’Spd dopo la débâcle alle elezioni europee : “Non ho più il sostegno necessario” : La corsa di Andrea Nahles alla guida dell’Spd, e forse anche la sua carriera politica, si ferma davanti al 15,8% raccimolato alle europee del 26 maggio, il peggior risultato nella storia del partito. La leader dei socialdemocratici tedeschi, superati nel voto europeo dai Verdi, ha annunciato per domani le proprie dimissioni da presidente del partito e per lunedì quelle da capogruppo del Sozialdemokratische Partei Deutschlands al Bundestag. ...

Guida alle migliori università telematiche : I migliori corsi di laurea online, una modalità molto comoda per seguire le lezioni da Pc, smartphone o tablet

Insegnare alle auto a Guidare come conducenti umani è molto difficile - il primo passo è stato un successo : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology stanno studiando un modo per “Insegnare” alle future auto a guida autonoma a “ragionare” come gli esseri umani. Il primo passo è far sì che il computer riesca a portare l’auto a destinazione usando solo mappe e videocamere. Sembra banale, in realtà non lo è. La differenza di approccio fra un essere umano e un computer, infatti, al momento è abissale. Quando ...

Guida alle elezioni europee : Domani gli italiani tornano alle urne. Per rinnovare sindaci e consigli comunali di oltre 3.800 comuni e il consiglio regionale del Piemonte ma soprattutto per scegliere i 76 deputati nazionali del nuovo Parlamento europeo: 73 più i 3 che entreranno in carica a Brexit consumata. Ad avere diritto di voto sono 51.073.042 tra uomini (24.744.762) e donne (26.328.280): di essi 49.413.168 risiedono in Italia e in Paesi extraeuropei, 1.659.874 in ...

Guida alle elezioni europee nei paesi baltici : Estonia, Lituania e Lettonia vengono spesso accomunati, ma stanno vivendo fasi politiche molto diverse

Guida alle elezioni europee in Finlandia : È uno dei pochi paesi in cui si è parlato di cambiamento climatico in campagna elettorale, e dove sono ancora in corso le trattative per formare il nuovo governo