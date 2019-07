Dolce e Gabbana | la sfilata interpreta il mito

gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2019) C’era una volta il Mediterraneo. Culla della civiltà, delle arti e del pensiero, animata sì da violenze e guerre, ma anche dal pensiero e della cultura che poneva al centro l’uomo, la sua identità, le sue paure e il suo bisogno di evoluzione. E c’era il valore della pietas umana: la compassione e il rispetto dell’altro. Ma anche il timore degli dei, che imperversavano nella vita degli eroi e dei più terreni. Quegli uomini che assaporavano il gusto della metafisica domandandosi il perché della loro esistenza di fronte alla conoscenza empirica delle primordiali scienze, sono i soggetti idealizzati dalla moda dell’alta sartoria di. courtesyUn grande show che ha pervaso a tappe l’anfiteatro naturale di Sciacca che rivolge lo sguardo al canale di Sicilia. Terra sulfurea di terme e di ...

