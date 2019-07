Basta sudare | noi facciamo l’Antiginnastica

vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2019) Non è yoga, non è pilates, non è aerobica. Insomma non è. O meglio è altro da questo. E il suo nome ha un suono bellissimo (soprattutto per i più pigri): Antiginnastica®. Già ci sembra accettabile, soprattutto quando si comincia a capire cos’è (e quando fuori ci sono 40 gradi): diversa da tutto quello che siamo abituati ad immaginare quando pensiamo all’attività fisica, si tratta sempre di movimento, ma più che al dimagrimento o al consumo di calorie è teso a rimettere in armonia col proprio corpo, a sciogliere le tensioni e migliorare anche il tono generale della muscolatura, per ritrovare la mobilità e la vitalità dei muscoli che la vita stressante di tutti i giorni ha portato a contrarre, ad accorciare, ad atrofizzare. Con dei movimenti piccoli, estremamente precisi, tutte le zone dimenticate del corpo vengono risvegliate e liberate dalla rigidità senza mai forzare. L’approccio è ...

