“Aveva solo 13 anni” Non ce l’ha fatta la piccola Gloria | investita mentre era in bici

(Di domenica 7 luglio 2019) Alla fine non cela, la bambina rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso martedì 2 luglio. Era stata trasportata d’urgenza all’ospedale, in seguito a delle fratture gravissime alla nuca, dopo l’impatto con una macchina. Ma i medici avevano ridotto al lumicino le speranza della famiglia. Un’altra vittima innocente dell’asfalto, in una settimana che ha fatto registrare tantissimi incidenti, spesso mortali, spesso con vittime innocenti: da ciclisti a bambini, motociclisti e pedoni. La storia di, la sua triste vicenda, è accaduta a Casale Sul Sile, piccolo comune italiano di appena 13 mila abitanti, in provincia di Treviso, nel Veneto. Una cittadina in cui si conoscono tutti, in cui i rapporti sono veri e genuini. Così tutti conoscevano lae la comunità è ancora molto scossa per quanto accaduto. Adesso spetta ai carabinieri e alle ...

