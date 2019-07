Violenze di ogni tipo! La confessione di Ambra Lombardo (Di sabato 6 luglio 2019) Ambra Lombardo ha raccontato di quando, mentre era ancora in Sicilia, aveva subito Violenze fisiche e psicologiche da parte del suo compagno. Offese, percosse, maniere rudi. Che oggi sono solo un ricordo, ma che restano negli occhi nell’animo di chi le vive. Adesso Ambra è riuscita a trovare la forza per raccontarlo. E soprattutto per superarlo, grazie all’amore, nuovo di zecca, con l’hair stylist Kikò Nalli. Una storia sbocciata proprio nella casa del Grande Fratello e che la sta aiutando a superare i fatti di quando aveva 26 anni. Oggi ne ha 34 e la sua vita sta andando a gonfie vele. Ma certe cose è meglio raccontarle, per sensibilizzare chi ci sta passando adesso.



Era ancora un'insegnante, e nel tempo libero modella, Ambra Lombardo si frequentava con un uomo dal carattere particolare: passionale sì, ma anche molto geloso. Lei era però innamoratissima, tanto da pensare di fare il grande passo: sposarsi, dire per sempre, fare famiglia. "Lui era geloso dei ragazzi che avevo conosciuto in passato, prima di lui – racconta la professoressa al settimanale Di Più – Mi recriminava storie di quando nemmeno ci conoscevamo: trascorsi inventati perché io non lo avevo mai tradito. E si arrabbiava…Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Non mi prendeva a schiaffi, preferiva strattonarmi".

“Ricordo di aver nascosto per giorni un livido sul collo che si allungava fino al petto. Poi mi riempiva di insulti molto pesanti. Cose forti. Gesti forti e violenti”. Ma nonostante questo, Ambra Lombardo non riusciva ad allontanarlo: “Non riuscivo a staccarmi. Quando lo lasciavo, lui mi perseguitava e mi raggiungeva sotto casa dei miei genitori perché desiderava farsi perdonare. E io ci ricascavo”. Ambra continuava a soffrire in silenzio, da sola, senza che i genitori sapessero nulla.



“Io mentivo a me stessa, mi colpevolizzavo. Io ero innamorata di una parte buona che vedevo in lui che, in realtà, non c’era. Sono stata solo un’illusa”. Da questo dolore Ambra è pronta a risorgere. E ad aiutare chi è come lei: “Il consiglio che posso dare è di non fare come me, bisogna denunciare subito: un uomo violento è un uomo che non sta bene”.