Fermate subito questa barca Ma la Alex attracca in porto

(Di sabato 6 luglio 2019) Angelo Scarano Laha dichiarato lo stato di necessità: "Acqua a bordo terminata". E adesso fa rotta su Lampedusa Laadesso imita la Sea Watch. Lacon a bordo 42 migranti ha deciso di far rotta su Lampedusa e di entrare in. Il veliero di Mediterranea ha dichiarato "lo stato di necessità". Dopo qualche giorno di stallo a largo dell'isola di Lampedusa, l'equipaggio ha deciso di riprendere la navigazione. L'obiettivo è stato chiaro si da: forzare il blocco imposto dal Viminale e proseguire fino aldi Lampedusa per procedere allo sbarco. E così l'ong Mediterranea ha fatto sapere che l'acqua a bordo è finita e che l'imzione ha "forzato il blocco". Un gesto che apre nuovamente in modo duro lo scontro tra il Viminale e l'ong. Mediterranea è entrata neldell'isola siciliana come ha fatto già la Rackete con Sea watch. Laè stata ...

