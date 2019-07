Morsa da un ragno violino | 28enne finisce in pronto soccorso a Parma

Parma - Morsa dal ragno violino mentre prende il sole : 28enne finisce in ospedale : Con la bella stagione si torna a parlare del ragno violino, uno tra gli esemplari più pericolosi di aracnidi presenti nel nostro territorio, che da qualche anno, viste le condizioni ambientali e climatiche favorevoli, sembra essersi ulteriormente diffuso. Infatti a Collecchio, in provincia di Parma, si è registrato un nuovo caso che ha fatto temere il peggio: una giovane di 28 anni è stata morsa mentre era in giardino a prendere il sole. Come ha ...

