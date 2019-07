In Playstation Network c’è una falla di sicurezza che mette a rischio le carte di credito

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019). Aledisul Psn (Foto: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) È stata scoperta un’importantediall’interno di(Psn) che perrebbe agli hacker, una volta entrati in possesso delle credenziali di accesso degli utenti, di utilizzare le lorodiper fare acquisti senza inserire il codice di. Con un post su Twitter alcuni utenti hanno rivelato ladimostrando il modo in cui gli hacker sono in grado di comre frodi sull’account rubato agli utenti. https://twitter.com/rmorteza21p/status/1146694654378872833 Ladiriguarda l’inserimento del codice dicvv o cvc della carta di, che viene richiesto per registrarsi su. Quando l’utente accede al suo profilo da una console differente da quella dove è stata ...

