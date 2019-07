Euro 2020 | Uva in visita al Coni | “Se l’Azerbaigian non si qualifica | giocheremo a Roma

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Al di là degli aspetti sportivi, con la mancatazione alle semifinali dell’peo Under 21 e conseguentemente alle Olimpiadi, ottimo è stato il lavoro – a livello organizzativo – per quanto concerne la competizione giovanile svoltasi in Italia e terminata qualche giorno fa. La speranza è che anche con l’peo itinerante del, di cuisarà la sede italiana, le cose si possano ripetere. A tal proposito,alquest’oggi per il vicepresidente Uefa Michele Uva, proprio per fare il punto della situazione sul torneo che si svolgerà la prossima estate. Queste le parole di Uva: “Se l’Azerbaigian non si dovessere, l’Italia giocherebbe tutte e tre le partite del girone dizione a. Sarebbe un bel vantaggio per la nazionale di Mancini. L’organizzazione dell’peo sta andando ...

