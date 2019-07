Wimbledon – Serena Williams avanti a fatica | la giovane Juvan le strappa un set | poi

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Berrettini 2-0 - Nadal-Kyrgios e Fognini un set pari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

Wimbledon – Serena Williams non si cura delle avversarie : “Barty? Non sapevo fosse n°1. Coco Gauff mi ricorda Venus” : Serena Williams appare alquanto ‘disinformata’ sulla situazione del tennis femminile: la campionessa americana conosce la giovane connazionale Coco Gauff, ma ignora che Ashleigh Barty sia la nuova numero 1 al mondo Serena Williams si presenta a Wimbledon come una delle favorite, più per il blasone e il talento, che per la reale condizione fisica nella quale arriva allo Slam fisico. Dopo qualche acciacco di troppo nelle ultime ...

Wimbledon – Le emozioni sul Centrale ed il selfie con Serena Williams - il racconto di Giulia Gatto Monticone : “dal panico non trovavo il mio telefono e…” : emozioni indimenticabili per Giulia Gatto Monticone: il racconto dell’azzurra dopo l’esordio con Serena Williams a Wimbledon Un esordio difficile, ieri a Wimbledon per Giulia Gatto Monticone: la tennista azzurra ha disputato il suo primo turno contro una tostissima Serena Williams. Nonostante l’eliminazione, Giulia può però uscire a testa alta dal campo, tra gli applausi del pubblico di Londra e quello da casa, e i ...

Wimbledon 2019 : Andy Murray giocherà il doppio misto. Farà coppia con Serena Williams! : Andy Murray e Serena Williams insieme sui campi in erba di Wimbledon. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che il britannico e l’americana giocheranno il torneo di doppio misto ai Championships. Lo scozzese sta cercando di rientrare nel circuito dopo l’operazione all’anca e ha deciso di dedicarsi solo al doppio e per questo motivo ha chiesto alla ex numero uno del mondo di giocare con lui. Nei giorni scorsi Murray aveva ...

I tennisti Andy Murray e Serena Williams giocheranno insieme nel torneo di doppio misto a Wimbledon : Il tennista scozzese Andy Murray e la tennista statunitense Serena Williams – due tra i più forti e famosi atleti della disciplina – gareggeranno insieme nel doppio misto di Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis che si gioca ogni anno

Wimbledon 2019 - Giulia Gatto-Monticone cede a testa altissima a Serena Williams : Nel suo match d’esordio assoluto nel tabellone principale del torneo di Wimbledon Giulia Gatto-Monticone ha ceduto con grande onore a Serena Williams che l’ha battuta col punteggio di 6-2 7-5. La 31enne torinese, al suo secondo Slam consecutivo in carriera, entra su un palcoscenico importantissimo come il Campo Centrale di Wimbledon paralizzata dal terrore contro un’avversaria già nettamente più forte ma quando è sotto 5-0 annulla un set point ...

Wimbledon – Non basta il cuore - Giulia Gatto-Monticone cede a Serena Williams : ma che brava l’azzurra! : Dopo un inizio da incubo, la tennista italiana alza i giri del motore mettendo paura alla Williams, che deve giocare il suo miglior tennis per avere la meglio e volare al secondo turno Bravissima Giulia Gatto-Monticone, che sul Centrale di Wimbledon mette paura a Serena Williams, costringendola a giocare il proprio miglior tennis per volare al secondo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. ...