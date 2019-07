Tria: correzione forte, ora al sicuro

Per evitare la procedura d'infrazione Ue c'è stata "unamolto" con un aggiustamento strutturale, "forse il primo degli ultimi anni". Così il ministro dell'Economia,, in audizione al Senato, sottolineando che l'intervento "ci ha messo in sicurezza" anche "sui mercati finanziari". Ma nessuna manovra correttiva "tradizionale". Poi spiega che un "minimo aggiustamento strutturale" andrà fatto anche nel 2020 ma sulla prossima manovra precisa:"Non sarà lacrime e sangue". E "nessun collegamento" tra procedura e nomine Ue.(Di giovedì 4 luglio 2019)